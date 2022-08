Fuentes consultadas por EFE han confirmado que dos fondos, uno nacional y otro extranjero, se han puesto en contacto con el club con el propósito de lanzar una oferta de compra. «Estamos en una fase de hacer números y de valorar las propuestas recibidas», han explicado estas fuentes cercanas al consejo de administración.

«La viabilidad del Alcoyano en Primera RFEF», han añadido estas mismas fuentes, «pasan obligatoriamente por la entrada de capital que garantice la subsistencia económica del club. Creemos que el Alcoyano es un club atractivo, muy querido a nivel nacional y en una categoría muy interesante para llevar adelante un proyecto potente».

Actualmente el club subsiste asfixiado por unos ingresos que no le llegan para hacer frente a las exigencias económicas de una categoría como la Primera RFEF y que a punto estuvo de no poderse inscribir para el presente curso por los tres meses sin cobrar con los que cerró la pasada temporada.

La implicación de la sociedad alcoyana hizo posible que en el último momento se saldara la deuda y que se pudiera empezar a planificar la presente temporada.

A ello hay que añadir la deficiente gestión con la que se cerró la etapa de doce años de Juan Serrano al frente del club, saldada con un millón de euros de déficit y por la que la actual directiva presentó denuncia por el impago de 150.000 euros en concepto de reconocimiento de deuda.

Actualmente es una SAD quien tiene el control del Alcoyano, con un 51% del capital en manos de empresarios y familias alcoyanas, mientras que el otro 49% corresponden a acciones propiedad del empresario ilicitano Miguel García Hita.

José Juan rescinde su contrato y acabará su carrera en el Torrellano

José Juan, el héroe de mil noches de combate en El Collao, se marcha del Alcoyano. El guardameta vigués, que en diciembre cumple 43 años, terminará su carrera deportiva en el Torrellano, de Tercera RFEF. El portero lamentaba a través de su perfil de Twitter su salida del Deportivo: «Me hubiera gustado terminar mi carrera deportiva en este club que tantas alegrías me ha dado estos 3 años y en los que me he sentido tan querido, pero hoy me toca despedirme. Gracias a mis compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a toda la afición del Deportivo. ¡Muchos éxitos!», deseaba José Juan en su adiós. Una hora después, el propio jugador hacía pública su llegada al cuadro ilicitano para aportar «veteranía, compromiso y seguridad bajo palos» en el conjunto blanquivioleta. El guardameta gallego fue el gran protagonista en la eliminación del real Madrid en Copa del rey hace dos años, en El Collao.