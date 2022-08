Utrecht, en el centro de los Países Bajos, luce engalanada y plagada de bicicletas en sus calles como sede del inicio de la 77 edición de La Vuelta a España, que da comienzo hoy. Una ronda española que será una lucha del pelotón contra el esloveno Primoz Roglic , ganador de las tres ediciones anteriores, que parte como favorito para lograr el cuarto título consecutivo.

La Vuelta 2022 cuenta con protagonismo alicantino, tanto en el pelotón, como en la carretera. El prometedor Juan Ayuso (Xàbia) del equipo UAE Emirates y el velocista Manuel Peñalver (Torrevieja) Caja Rural darán el toque provincial a una prueba que el martes 30 de agosto llegará Alicante y será la salida de una contrarreloj individual de 31 kilómetros, entre la capital de la Costa Blanca y Elche.

Ayuso, con solo 19 años, es, junto a Carlos Rodríguez, la gran esperanza del ciclismo español para el presente y el futuro. El ciclista de Xàbia señala que «m i enfoque es ir día a día. Lo máximo que he competido han sido 10 días en el Giro sub’23, a ver cómo me encuentro. De momento prefiero pensar más allá. Quiero terminar con buen sabor de boca. No sé qué esperar de mi, pero trataré de estar con los mejores».

Peñalver sueña con lograr en La Vuelta su primera victoria como profesional. Se le escapó en su Torrevieja natal en la Volta a la Comunitat Valenciana y en declaraciones al blog «Alicante con el plato grande» de Julián Palomar, asegura que «este año tengo una victoria en mis piernas. Si la consigo en La Vuelta, mucho mejor. Quiero ir con tranquilidad porque el triunfo va a llegar. La idea es ir día a día. Sin presión, pero con decisión, intentar estar delante y lograr un buen resultado. Aquí nadie se come a nadie, somos todos iguales y sin miedo hay que meterse en la pelea».

Renuncia de Quintana. La renuncia del colombiano Nairo Quintana por el «asunto tramadol» ha ensombrecido la fiesta, pero el ciclismo sigue y esta Vuelta ofrece alicientes para vivir un buen espectáculo en los 3.280 km que se reparten en 21 etapas, con el punto final el 11 de septiembre en Madrid. 10 finales en alto, 2 cronos, una por equipos y otra individual y oportunidades para todos marcan el recorrido.

Roglic, rival a batir. Antes las ausencias de Vingegaard y Pogacar, los actuales reyes del ciclismo mundial, Roglic será el rival a batir. El esloveno aspira al cuarto entorchado, a pesar de las secuelas de la lesión vertebral que sufrió en el Tour. Pero Roglic no viene de paseo. «Si estoy aquí es para ganar, estoy preparado», asegura.

Aspirantes. Entre los aspirantes figuran el ecuatoriano Richard Carapaz, medalla de oro olímpica en ruta. El australiano Jai Hindley, maglia rosa del Giro. El portugués Joao Almeida. Ell británico Simon Yates, ganador en 2018 o el colombiano Miguel Ángel López. Sin olvidar al dúo estelar del Quick Step que conforman el doble campeón mundial Julian Alaphilippe y la perla belga Remco Evenepoel.

Despedida de Valverde. Alejandro Valverde será uno de los principales protagonistas. Se despedirá de La Vuelta a sus 42 años. No está para luchar por la general, pero sueña decir adiós con un triunfo de etapa. El mallorquín Enric Mas seguirá siendo el eterno aspirante español, junto a la siempre incógnita de Mikel Landa. Mientras llegan como debutantes los nombres del futuro: el campeón de España Carlos Rodríguez (Ineos), 21 años y el alicantino Juan Ayuso (UAE), 19 años, dispuesto a afrontar «con orgullo» la presión de estar en el punto de mira de la afición.