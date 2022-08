Efecto Ansu; impacto Ansu

Va con sumo cuidado Xavi con Ansu Fati. Extremo cuidado como revela que no ha completado los 90 minutos. Ni ante el Rayo. Ni tampoco contra la Real Sociedad, donde su impacto en el partido resultó impresionante. Maneja el técnico con mucho tacto el encaje del joven delantero, quien a sus 19 años, ha vivido más tiempo en la enfermería que en el campo desde el pasado 7 de noviembre del 2020 cuando se rompió la rodilla izquierda en el Camp Nou en el duelo con el Betis.

Es prudente Xavi, como lo fue Luis Enrique cuando se lo llevó con la selección española, aunque no lo hiciera jugar ni un solo minuto. Así ganaba estabilidad e impulso emocional para un delantero que ha pasado cuatro veces por el quirófano en menos de dos años y se minimizaba el riesgo de una recaída al máximo.

Con ese tacto se maneja también Xavi. Cuidadoso en el reparto de minutos de Ansu y cuidadoso, además, en el elogio para no romper el equilibrio, delicado equilibrio que cohabita entre los delanteros. De momento, son siete, incluyendo a Memphis y Aubameyang, aunque ninguno pisó Anoeta, pendientes como están de abandonar el Camp Nou para liberar fair play salarial y encajar a Koundé.

Ansu sí. Y no necesitó ni media hora para provocar un efecto devastador en el partido. No le importó siquiera actuar en una posición inusual para él. No jugó de nueve porque estaba Lewandowski, el hombre que le libera de la presión, asfixiante presión que le confería el 10 que asumió voluntariamente. El 10 que honró, dignificó y glorificó Messi.

La conexión con Lewandowski

Ni de nueve, ni de falso nueve. Ansu estaba agazapado tras la espalda del polaco. Un delantero que puede ejercer un papel fundamental en su maduración tras ese inicio tan tempestuoso con tanta lesión después de esquivar, y por decisión propia, otro paso por el quirófano.

Para empezar, ya le quitó el polaco presión a Ansu. Y luego la conexión entre ambos ha sido inmediata.

Ya antes del empate contra el Rayo, Xavi ahondó en esa línea. "¿Ansu? Puede restarle presión que esté Lewandowski", aseguró el técnico. Una semana más tarde, Anoeta le dio la razón al técnico. No solo le ha restado presión al joven sino que ha tejido una nueva y eficaz sociedad con Lewandowski.

Pero el problema para el Barça es que era Ansu o Ansu. Y el problema era también para Ansu. Ahora, con Lewy, así pide el polaco que se le llame si se usa el diminutivo, todo resulta más tranquilo para el joven delantero.

"He quitado a Balde, que era un falso extremo y hemos jugado con dos extremos puros y un delantero de interior", explicó Xavi para justificar ese cambio de piezas en el 3-4-3.

Un taconazo para derrotar a la angustia

"Prácticamente eran cuatro delanteros, hemos arriesgado y nos ha salido bien. Ansu es capaz de marcar esas diferencias; Robert, también. Ousmane también lo ha hecho, Raphinha, cuando ha salido, igual", reveló el técnico, quien después estuvo austero en el reparto del elogio hacia el futbolista que cambió el paisaje del partido.

Estaba espeso, impreciso, hasta que llegó Ansu y con un taconazo a Dembélé liberó al Barça de la angustia. Al ser preguntado Xavi las causas por las que no era aún titular, no fue muy explícito. Se le cuestionó al entrenador si era para cuidarle o era únicamente un asunto futbolístico.

"Es un poco las dos cosas. Y también las sensaciones en el entrenamiento. Ferran Torres, por ejemplo, ha entrenado una barbaridad de bien y lo he puesto de titular”, argumentó el técnico del Barça, obsesionado en no perder a ningún delantero en este largo camino. Y mucho menos al inicio. De ahí, la prudencia.

"Al final, es por méritos. Ya he dicho muchas veces: el que trabaja bien, el que rinde va a jugar. Tenemos muchas opciones, mucha variedad. Al final, es caro jugar en el Barça. Tiene que ser caro jugar en el Barça. Hay competencia entre ellos y eso es bueno para nosotros", comentó el técnico, quien reconoció que "el problema es para mí para armar la semana que viene un once".

Por ahora, Ansu no es titular. Pero ofreció minutos de calidad (eran solo 26) y de contundencia (un gol y dos asistencias).