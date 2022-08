Heroicidad de Jay Vine en La Fancuaya

No basta con que el público asturiano esté entregado. «¡Vamos Mikel, vamos!», le chillan a Landa que va en fuga. Corre con el alma cargada de intenciones de victoria pero con piernas de plomo. No hay nada que hacer, aunque sea el más famoso de la escapada que pelea por ganar la primera de las dos etapas de la Vuelta en los picos de Asturias.

A Remco Evenepoel, el fenómeno belga, 22 años, el jersey rojo, el que no mira hacia atrás cuando pone el turbo, nadie le grita. Tampoco al mallorquín Enric Mas, que aunque ya sea el segundo de la general, no goza de la fama de Landa. Ni siquiera Marc Soler, compañero de escapada del ciclista alavés. El día que Landa vuelva a ganar, si es que llega, estallará la Vuelta.

Pero las cimas asturianas no están hechas a su imagen y semejanza porque en Colláu Fancuaya, otro descubrimiento en el Principado, gana Jay Vine, el mismo que en el Pico Jano, el jueves, el ciclista que se hizo profesional porque le dieron una oportunidad después de ganar un campeonato con el rodillo y la tele que se hizo durante el confinamiento de 2020. Llegó a la Vuelta siendo un desconocido y ya lleva dos victorias, y líder de la montaña. Ver para creer.

Como para creer que Evenepoel no tiene límite, que pasa a la acción cuando aparece la niebla, aunque esta vez Primoz Roglic no se descuelga. Aprieta el joven belga y ve que Mas sigue al acecho, marcándolo, sin ceder un solo metro y hasta atacando en la meta para ver si le birla algún segundo al corredor belga. ¡Amigo, que he hecho toda la subida! Evenepoel no permite alegrías al mallorquín y Roglic vuelve a ocasionar ciertas dudas. ¿Por qué no esprinta en una llegada en alto como siempre ha sido su costumbre? Este domingo las cartas volverán a ponerse sobre la mesa porque el segundo capítulo de montaña en Asturias aún es más largo y más duro.

Como duros son los ‘revoltosos’, los que no quieren quedarse atrás en la clase de los chavales. Carlos Rodríguez sube pegado a Evenepoel para demostrarle que solo tiene un año menos que él, menor experiencia, pero que ya es el líder del Ineos. Y eso no una broma, ni que sea el cuarto de la general, tras Evenepoel, Mas y Roglic. Estos chicos son magníficos. Y ojo porque Juan Ayuso cede un poco, solo un poco, pero esto es muy largo. A los 19 años es impresionante que tras una semana larga de competición sea el quinto de la general. Hasta encuentra la ayuda de su aparente jefe de filas en el UAE, el ciclista portugués Joâo Almeida, solo un poco mayor, con 24 años.

Le tapa los huecos, le da apoyo en la montaña y lo protege para que no se le vaya el tiempo en la cumbre ante el empuje de Evenepoel. «Estoy muy motivado por el rendimiento que he tenido en la etapa y porque corro en un equipo que ha demostrado que sabe luchar por la clasificación general», defiende Evenepoel cuando le preguntan por su escuadra, el Quick Step, un conjunto con tradición de ganar grandes clásicas y de controlar carreras como el Tour y la Vuelta pero solo cuando el guion apunta etapa llana que se resolverá al esprint. Lo de llevar el timón por la clasificación general pues solo se vio un poco cuando Julian Alaphilippe, ayer primer escudero de Evenepoel, se puso entre ceja y ceja ganar la ronda francesa de 2019, que perdió a tres días de París.

La realidad es que el Quick Step trabaja con carácter de equipo y que solo un poco Ineos y Movistar le dan algún respiro con el Jumbo de Roglic totalmente y de forma muy sorprendente desaparecido en combate. Evenepoel es mucho líder. Por ahora.