Se acostó sintiéndose bien, pero amaneció con malestar general y dolor de cabeza. El ciclista alicantino, que iniciaba la jornada quinto en la general, revelaba, exhausto, después de cruzar la línea de meta, que se había «levantado mal, sobre todo de cabeza», y que estaba convencido de «que tenía covid», algo que al final no confirmó ninguno de los «tres test de antígenos» que el mismo confirmó que pasó antes de subirse a la rampa de salida en Elche.

Con un hilo de voz apenas, sensiblemente afectado por la dureza de la etapa en un día de enorme calor, el xabienc, de 19 años, admitió que, tras terminar la contrarreloj decimoséptimo, a más de dos minutos del ganador, pierde peso «para la general» (ahora es sexto, a 4.53 del líder Evenepoel), que considera que esa diferencia «es mucho tiempo».

A pesar del abatimiento, el talentoso ciclista de Xábia aseguraba que aún «queda mucha Vuelta», y que, a partir de ahora, a pesar de reconocer que había sufrido «un mal día» y que el tiempo perdido en su tierra es «mucho», el alicantino se va a centrar «en recuperarlo» porque no tiene intención de tirar la toalla.

Primoz Roglic (Jumbo), segundo en la contrarreloj, terminó «contento por haber logrado un resultado genial» y admitió que su principal rival, «de momento está a otro nivel».

El ciclista de Xàbia terminó exhausto en la meta de la avenida de la Estación, pero cree que aún puede pelear

«Si vienes a España todos los años, tarde o temprano tienes que perder», dijo el triple ganador de La Vuelta. El esloveno tampoco se da por vencido: «Remco está caminando sobre el agua en este momento, pero la carrera es larga y, como dije, estoy feliz y orgulloso de mi nivel. Veremos día a día, lo importante es mantenerse en forma, de una pieza. Hay que estar atento a las oportunidades: porque van a surgir», aseguró en la meta situada en la avenida de Estación de Alicante.

Enric Mas (Movistar) consideraba que no había hecho «muy mala crono» pese a finalizar décimo, a 1:51 del líder, resultado que de deja tercero en la general, a 3:03 del belga. «Contentos. No hemos hecho muy mala crono; Evenepoel ha ‘volado’, confirmando que está muy bien, muy fuerte», resumió el mallorquín.

«He perdido mucho tiempo, es verdad, pero todavía queda mucha Vuelta y voy a dar todo de mí para recortar tiempo y ganar posiciones» Juan Ayuso - Ciclista de United Arabian Emirates (UAE)

«Estamos en la décima etapa; vamos día a día, como vengo diciendo desde Utrecht. No estoy supersatisfecho, porque hemos empezado bien, pero al final me ha costado un poco… pero es cierto, a la vez, que era una contrarreloj, me atrevo a decir, ‘para ellos’, un terreno más para especialistas. No había apenas desniveles, no era casi dura y nos han ganado», añadió.

Remco Evenepoel celebró haber superado en 48 segundos a Roglic. «¡Ha sido una gran sorpresa los 48 segundos sobre Primoz! Vi que mi compañero Rémi Cavagna lo hizo muy bien, fue perfecto que hiciera una crono tan buena para que yo tuviera buenas referencias.

Evenepoel, de 22 años, comentó la víspera de la crono que su objetivo era ganar una etapa vestido de rojo, reto que logró en la prueba individual disputada entre Elche y Alicante, de 30,9 km. «Estoy muy contento de lograr la victoria. He logrado mi sueño, y ahora vamos a luchar para intentar ganar esta Vuelta. La presión ya ha desaparecido, ya he ganado una etapa. Todo el equipo está con mucha confianza y rindiendo muy bien, y vamos a luchar», advirtió el belga, que abandona la provincia como principal favorito al triunfo en Madrid.