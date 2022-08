Si había pocas dudas, lo ha terminado de confirmar. Remco Evenepoel es el gran favorito para anotarse su primera Vuelta a España con solo 22 años. El fenómeno belga sacó la locomotora en la contrarreloj de este martes entre Elche y Alicante, superó a todos sus rivales y cuenta con una clara ventaja en la clasificación general que le permite, salvo contratiempo inesperado, vislumbrar el maillot rojo y la victoria final en Madrid.

Evenepoel fue el más rápido en los 30,9 kilómetros que unieron el Palacio de Altamira de Elche con el Palacio de la Diputación en Alicante. El corredor del Quick-Step aventajó en 48 segundos a su gran rival, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), que se defendió bien y avisó de que aún no ha dicho la última palabra. La tercera posición fue para el francés Cavagna, compañero del líder y especialista en la lucha contra el crono, que fue el líder de la etapa durante mucho tiempo, hasta que llegaron los «gallos» Evenepoel y Roglic.

El joven español Carlos Rodríguez (Ineos) también confirmó que es un ciclista de presente y futuro a tener muy en cuenta. El granadino realizó una contrarreloj sensacional, acabó tercero, a 1,22 del fenómeno belga y se ha situado en la cuartaa posición en la clasificación general.

Otro que cumplió mejor de lo esperado fue el británico Simon Yates (Exchange-Jayco), que perdió 1,42 respecto al líder y fue cuarto.

El mallorquín Enric Mas (Movistar) realizó una contrarreloj de menos a más, Fue quinto y acabó perdiendo 1,51. El alicantino de Xàbia Juan Ayuso (EUA Emirates) no tuvo un buen día. Por la mañana no se encontraba bien y tuvo que pasar hasta tres test para descartar que sufría covid. El joven ciclista se exprimió, pero el cansancio le fue haciendo mella con el paso de los kilómetros. Finalizó la etapa a 2,27 de Evenepoel y ha descendido a la sexta posición de la general. A sus 19 años, a Ayuso no se le puede exigir más y está realizando una Vuelta sobresaliente y su objetivo sigue siendo subirse al podio en Madrid.

Después de la contrarreloj de ayer entre Elche y Alicante, Remco Evenepoel refuerza su liderato y tiene ya una ventaja de 2,41 con Roglic, 3,01 con Enric Mas, 3,55 con Carlos Rodríguez, 4,50 con Simon Yates y 4,53 con Juan Ayuso.

Se han completado solo diez etapas. Queda todavía la montaña en Andalucía, Extremadura y Madrid. Pero parece poco probable que el joven belga no llegue vestido de rojo a Madrid.