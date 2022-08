El público se vuelca con la carrera desde primera hora de la mañana

No todos los días se tiene la oportunidad de disfrutar de un espectáculo como la Vuelta Ciclista a España y la enorme caravana publicitaria que le rodea.

Ciclistas, bicicletas, autocares y vehículos auxiliares de los equipos, los centenares de motos de la Guardia Civil, las azafatas... dieron un colorido especial que el público no se quiso perder, independientemente de que fuera aficionado o no al deporte y al ciclismo en particular.

Desde primera hora de la mañana, Elche y Alicante se convirtieron en un hervidero de gente, que se volcó con la carrera.

El montaje de las vallas publicitarias, el corte de tráfico en carreteras y en algunas de las principales avenidas de las dos ciudades provocaron atascos. Unos se lo tomaron de mejor manera y entendieron la situación y otros llevaban consigo el enfado por llegar tarde a los trabajos o a sus sitios de destino.

Pero todo ello quedó en un segundo plano. Miles de personas llenaron los 30 kilómetros del recorrido. Como era lógico, la zona de Diagonal Traspalacio, en Elche, donde estaba situada la rampa de salida; y la avenida de la Estación en Alicante, donde se ubicó la meta fueron los lugares que más público congregaron. Pequeños, mayores... de todas la edades. Incluso, algunos colocaron sillas junto a las vallas para disfrutar de manera más cómoda del espectáculo.

Banderas de Colombia, de Bélgica, de Emiratos Árabes, de España. Tampoco faltó la del Hércules a poco metros de la línea de meta. Seguidores de multitud de países, que estuvieron alentando a los ciclistas.

En la zona junto a las playas de El Atlet y de Urbanova numeroso público quiso disfrutar de un día completo de verano.

Los diversos helicopteros que servían de enlace para las imágenes de televisión y para la seguridad, que provocaron un ruido ensordecedor, también fueron uno de los grandes atractivos y que provocaron las miradas hacia el cielo.

La Vuelta Ciclista España es más que una prueba deportiva.

Tampoco faltó la «Fan Zone» con el Parque de La Vuelta, que estuvo situada en el parque de Canalejas, donde hubo una veintena de carpas con exposiciones y una pantalla gigante para poder seguir la evolución de la contrarreloj.

Los más pequeños pudieron disfrutar de numerosas actividades. Hubo regalos, sorteos, degustaciones de productos típicos alicantinos en el stand de la firma Carrefour. Hasta un stand de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para mostrar sus vehículos.

Fue un día inolvidable, lleno de colorido y diversión.