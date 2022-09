Álex Márquez: "Honda debería dejarse ayudar para salir de su actual crisis"

Se le ve feliz, suelto, relajado, atento, esperanzado, ilusionado. Todos hablan de la sonrisa permanente de Marc Márquez, pero la de su hermano Álex (Cervera, 23 de abril de 1996) es también muy contagiosa.

Se acaban sus días con Honda. ¿Qué sensaciones tiene?

Tengo una sensación agridulce. Por supuesto, de agradecimiento. Confiaron en mí y yo, contra la opinión de muchos, que me tacharon de loco por aceptar el reto, recién conquistado el título de Moto2, debo reconocer que no he sabido encontrar mi sitio dentro de Honda. Nunca me he sentido a gusto. Bueno, sí, el primer año, pero no supe prolongar ese buen debut y encontrar un lugar donde me sintiera cómodo y parte importante del proyecto. No supe darle continuidad a mi buen 2020 para que todo fluyera mejor y llegasen los buenos resultados.

Ciertamente el año de su debut fue muy bueno.

Yo llegué casi sin querer a Honda y a MotoGP, pues mi intención era quedarme un año más en Moto2, pero Jorge Lorenzo se retiró y se creó un hueco. Tuve, como es habitual en mí, un arranque diésel, pero acabé bien, con dos segundos puestos, en Le Mans y Aragón, y, sobre todo, teniendo una base sólida, firme, muy buena de cara al 2021. Pero, luego, cuando pasé al equipo ‘satélite’ de LCR, técnicamente tuve la sensación de perder la fuerza y el apoyo que tenía de Honda.

¿Tanto le afectó ese cambio?

Tuve la impresión, igual fue cosa mía, de que no tenía el mismo apoyo del primer año en el equipo oficial y no supe asumir mi nuevo rol. A partir de entonces, todo se complicó. Eso sí, yo, tanto en pista como en entrenamientos, en mi día a día, he dado el cien por cien de mí, jamás me he escondido. Tal vez las propias expectativas que yo mismo me creé en mi primer año pesaron demasiado en ese momento. Está claro que nunca sentí de alguna manera el mismo cariño y mimo que sentí en el box del equipo oficial.

La crisis que atraviesa Honda desde hace tiempo tampoco le ha ayudado mucho, la verdad.

Honda debe cambiar su mentalidad. Las fábricas europeas y su manera de trabajar han cambiado las cosas en MotoGP. Ducati, Aprilia y KTM han revolucionado el Mundial, especialmente trabajando mucho con sus equipos de pruebas en todo tipo de circuitos. Yo creo que, ahora, esas fábricas están un paso por delante de Honda.

¿Los ve por la labor?

Evidentemente que se han dado cuenta, no son tontos, nada tontos. La sensación que tengo es que Honda debe abrir su mente y dejarse ayudar para salir de su actual crisis, tal vez de gente externa, en este caso europea, no sé, diferente. Abrir los brazos. Ellos lo saben, ¡vaya si lo saben!

Hay quien cree que esto lo arregla Marc en cuanto vuelva.

Sí, sí, he oído esa historia pero, olvídese, esto no funciona así. No ahora. MotoGP ha cambiado mucho. Marc no va a llegar aquí y, de pronto, Honda va a volver a ganar, ¡ni hablar! Los consejos de Marc ayudarán a Honda, sí, pero el problema de Honda no es de pilotos.

Pero Marc ha hecho magia.

Todos hemos visto a Marc hacer magia, sí, ¡ojalá vuelva a hacerla cuando regrese! Es más, le he oído decir que él ha ganado, y es cierto, con motos peores que ésta, pero, entonces, el campeonato era muy distinto. En esa época, te salía una mala carrera y acababas sexto; ahora, te va mal y acabas el 12º. Marc puede hacer magia, sí, pero un proyecto como el de Honda no puede estar basado en la magia de un piloto.

Tiene, pues, la sensación de que las culpas de la crisis están muy repartidas.

Mire, yo le estaré eternamente agradecido a Honda, eternamente. Sé que, ahora, todo el mundo señala a Alberto (Puig, Team Manager de Honda) como el culpable y no es el culpable. Alberto se lleva los palos, es la cabeza visible de todo el equipo, pero Honda es un gran iceberg y todos estamos en el mismo barco, todos somos culpables. Yo solo puedo tener palabras de agradecimiento para Alberto, que ha estado siempre pendiente de mí y siempre me ha dicho lo que pensaba, cosa que, en un mundo como este, es digno de agradecer.

¿Qué espera de la Ducati?

Me encanta la decisión que he tomado. No me marco objetivos inalcanzables, me quiero dejar llevar, quiero volver a ser, porque sé que puedo, el Álex de Aragón-2020. Trabajar duro, sin obsesionarme, adaptarme a una moto que es competitiva en manos de distintos pilotos y que lleguen los resultados, pero relajado. No tengo que demostrarle nada a nadie, tengo que demostrarme a mí mismo que sigo siendo competitivo.

Debo preguntarle por la separación con Emilio Alzamora, su manager de toda la vida.

Lo entiendo y le diré que solo tenemos palabras de agradecimiento hacia él y todo lo que ha hecho por Marc y por mí, pero llevábamos muchos años juntos. Los últimos años ya no era como antes, se acumuló el desgaste, como ocurre, dicen, en los matrimonios y los tres planteamos dejarlo y lo hicimos amistosamente. No busquen más, eso es lo que ha ocurrido.