Incluso en el insulto se esconde la desigualdad. Mientras que a los comentaristas masculinos se les cuestiona su tono o lo acertado de sus comentarios, la narradora de DAZN Andrea Segura se enfrenta a diario a personas que ponen en duda si conoce las normas del deporte o los méritos de la alicantina para convertirse en la voz de muchos partidos de LaLiga. El motivo ella lo tiene claro: "La mayoría de críticas que recibo incluyen la palabra mujer".

A sus 28 años, la periodista cuenta con una extensa trayectoria al frente de retransmisiones de la Premier League inglesa, la Copa del Rey e incluso la final de la Champions femenina. Esta temporada se enfrenta a un nuevo reto: ser una de las voces de la máxima categoría nacional. Segura reivindica la apuesta de la plataforma por dar mayor protagonismo a las mujeres, que hasta ahora tenían "un papel secundario", y considera que quienes insultan en las redes son como quienes pitan en los estadios: una minoría que hace mucho ruido.

Padre y abuelo futbolistas, tú también fuiste jugadora... Siempre has estado ligada al fútbol de alguna forma.

Sí, la verdad es que toda la vida. Además, mi abuela también es muy aficionada y mi madre lo es incluso más que mi padre. Así que desde muy pequeñita, con 4 años, ya tuve contacto con el balón. No podría hablar de mi vida sin este deporte.

Sin embargo, no te hiciste periodista con la intención de especializarte en el ámbito deportivo.

No. A mí lo que me llamaba era el periodismo de investigación: indagar, contar historias... Como el fútbol era algo más asociado a mi vida personal nunca pensé en hacer de ello mi profesión. Supongo que ambas cosas llegaron a mi vida de forma natural.

Has sido, junto con tu compañera, la primera mujer en narrar un partido de LaLiga. ¿Se están rompiendo las barreras?

Indudablemente eso es un hecho. Alba Oliveros y yo estamos siendo noticia porque antes no ha habido oportunidad para otras compañeras, que llevan años apareciendo con un papel más secundario. DAZN está dando oportunidades sin importar tu género, y eso es importante, pero todos los cargos de responsabilidad en el mundo del deporte siguen siendo hombres, el porcentaje de mujeres no sé si llegaría a alcanzar el 1%.

A mucha gente todavía le cuesta acostumbrarse a la voz de una mujer cantando un gol

¿A qué crees que se debe ese papel secundario?

Estamos arrastrando inercias desde hace muchísimos años, cuando la mujer todavía no estaba completamente integrada en el mundo laboral. Hay gente a la que parece que le molesta, así que nosotras tenemos la sensación de que nos puede caer en cualquier momento. Hemos empezado este año en LaLiga, como otros compañeros, y sin embargo los comentarios negativos sobre la experiencia que podemos o no tener solo los recibimos las mujeres.

¿Qué tal convives con las críticas?

Al principio me afectaban más, me hacían dudar de si realmente sabía o no. A otros compañeros les llaman idiotas porque en internet hay mucho odio, pero nadie les cuestiona su conocimiento. A mí me han llegado a decir que no he narrado un partido de fútbol en mi vida, que no sé lo que es un fuera de juego o que con quién me he acostado para llegar hasta donde he llegado. Ojalá me llamasen idiota como a mis compañeros (ríe) pero que no me digan que no sé de fútbol sin haberse informado antes de lo que he hecho.

¿Son las redes un arma de doble filo? ¿Os alejan u os acercan de los aficionados?

Al final asumes que hay muchísima gente cargada de odio que lo descarga en el fútbol. Yo creo que hay muchísima gente interesante en las redes sociales, pero que no hace tanto ruido. Al final pasa como en el estadio: silban 15 y parece que está pitando todo el mundo, pero al final esta minoría "violenta" es eso, una minoría. Yo intento aprender de quienes opinan desde el respeto y usar las redes en una medida que no me hagan mal.

Llegaste a decir que intentabas "sonar como un hombre".

Yo cuando empecé y practicaba me oía rara, nunca había escuchado a una mujer narrando y trataba de poner la voz más grave. Ahora no intento ser como nadie, busco mi propio tono, mi propia personalidad y hacerlo lo mejor posible siendo Andrea Segura.

El fútbol femenino sigue ganando popularidad y ha crecido especialmente en los dos últimos años. ¿Hasta dónde puede llegar?

Hasta donde las instituciones le dejen. Ellas han demostrado que tienen cualidades y capacidad para ofrecer un espectáculo de nivel, ahora el paso deben darlo los gobiernos, los medios... Hay que ofrecerles más herramientas y mejores condiciones porque tienen margen de mejora y aún pueden ganar mucho público. Ese tren hay que cogerlo lo antes posible, porque igual nunca vuelve a pasar.

Alcanzar el sueldo masculino no debe ser una meta, no es el objetivo

¿Acabaremos superando cuestiones como la equiparación salarial de futbolistas?

Alcanzar el sueldo masculino no debe ser una meta, no es el objetivo. Los salarios de los hombres están por encima de la realidad que vive la sociedad, no es algo de esta galaxia. Hay que profesionalizar el fútbol femenino para poder vivir de ello, y una vez se consiga eso se tendrán salarios mucho más que dignos. Cuando entren las televisiones, publicidades etc., se moverá mas dinero y se podrá buscar mayor igualdad de condiciones.