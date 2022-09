El Intercity buscaba aprovechar en casa la buena inercia de arranque de temporada tras asaltar el feudo del Numancia, y para ello necesitaba superar al Real Murcia, compañero de viaje el curso pasado. Como era de esperar entre dos gallos que buscaban los tres puntos, la intensidad de salida no defraudó, los locales por la entidad del rival, y los granas arropados por buena parte de su afición, mayoría en la grada.

Quien primero asomó por las áreas fue el Intercity, que con un golpeo testimonial a los cuatro minutos envió alto, en pies de Pol Roigé, el primer remate. Cuatro minutos más tarde, una internada en banda de Nsue llevó el peligro al área visitante, donde el testarazo de Etxaniz saldría por encima del larguero de Serna.

El Real Murcia, tras los sustos iniciales, y pese a meterle brega al choque, tardó más de 15 minutos en buscar el área de Manu Herrera. Cuajó el equipo de Mario Simón una buena acción. En la frontal del área, achicaron los de Siviero y volvió a percutir en busca del gol con un disparo que Miku firmó en área pequeña sin atino. Se abría el partido y las áreas entraban en juego, volviendo el Intercity a probar suerte con un nuevo testarazo de Etxaniz, que por arriba volvía loca a la defensa pimentonera.

Camino iba el encuentro de la media hora, y las ocasiones se vislumbraban en ambas áreas, siendo el Real Murcia quien volvió a buscar el área local con un golpeo de Pedro León que, con apuros, Manu Herrera despejó. No había tregua, y tras el parón para la hidratación, ambos seguían cargando sobre las áreas, otra vez en asistencia de Pol Roigé y, cómo no, con nuevo testarazo de Etxaniz, al que solo le falta afinar el punto de mira. No defraudó la primera mitad, abierta y eléctrica a la que tan solo la cita con el gol nubló la misma.

Etxaniz recortó distancia, pero la expulsión de Marí por doble amarilla facilitó la sentencia de Armando

Tras el descanso para recomponer ideas y esquemas, en el primer minuto, el conjunto grana sacó partido a una penalti en área local, sin tiempo apenas para asentarse sobre el Antonio Solana. Ejecutó el castigo Pedro León, que supo colocar el cuero con buen toque lejos de Manu Herrera: 0-1. El mazazo de salida obligaba al Intercity a volver a entrar de lleno en el encuentro y, al menos, equilibrar por la vía rápida. De cara para los visitantes y con más urgencia local, era momento de que el Intercity buscara área de Serna, con un par de balones al área que Etxaniz no atinó a rematar.

Busco y mereció el Intercity premio, pero sin excesivas complicaciones para la zaga del Real Murcia. No necesitó el cuadro de Simón pisar el área de Herrera para colocar el segundo tras un zarpazo fuera del área de Pablo Ganet, que ajustó a la cepa del poste local y Herrera nada pudo hacer. Complicada papeleta se le colocaba a los hombres de Gustavo Siviero, que optó por dar minutos a la última incorporación, Aarón Piñán para complementar en ataque a Etxaniz.

Con toda la artillería arriba, el ariete vasco acabó acertando a batir a Serna para, aún con tiempo por delante, meter de lleno a los hombres de negro en el partido. 15 minutos de asedio del Intercity que el Murcia sostuvo bien. El Intercity se quedó en inferioridad tras la segunda amarilla a Miguel Marí. Cuando más apretaban los locales, en el tiempo añadido, el Real Murcia finiquitó el partido tras una acción en la que Armando fusiló a Manu Herrera y puso punto final a la opciones locales de sumar.

FICHA TÉCNICA

► INTERCITY: Manu Herrera, Nsue (Guillem Jaime, m.63), Vadik (Benja, m.81), Kecojevic, Ferroni, Angong (Soldevila, m.46), Undabarrena, Miguel Marí, Cristian Herrera (Xemi, m.46), Pol Roigé (Aarón Piñán, m.63) y Etxaniz.

► REAL MURCIA: Serna, González, Pablo Ganet (Galindo, m.83), Zeidane (Dani Vega, m.70), Arnau Sola, Pedro León, Julio Gracia (Armando, m.83), Miku (Carrasco, m.70), Aguza, Íñigo Piña y Javi Rueda.

► GOLES: 0-1, Min.47: Pedro León (p); 0-2, Min.67: Pablo Ganet; 1-2, Min.75: Etxaniz; 1-3, Min.94: Armando Ortiz.

► ÁRBITRO: Morales Moreno (comité andaluz). T. Amarillas: para el visitante Miku. T. Roja: para el local Miguél Marí, en el minuto 83, tras ver la segunda amarilla.

► ESTADIO: Antonio Solana de Alicante. Numerosa y bulliciosa presencia de aficionados granas en la grada de Preferente.