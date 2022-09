Tras caer en octavos de final del Abierto de EEUU, Rafael Nadal, que ha tenido una temporada marcada por los éxitos y las lesiones y que además está a punto de ser padre, aseguró este lunes que volverá a la pista cuando sienta que está listo tanto en lo profesional como en lo personal. "Necesito volver (a casa). Necesito arreglar cosas, la vida, así que no sé cuándo voy a volver. Voy a intentar estar listo mentalmente. Cuando sienta que estoy listo para competir de nuevo, ahí estaré", afirmó.

Con 36 años, Nadal, tercero en la clasificación mundial, ha ganado esta temporada el Abierto de Australia, Roland Garros, Melbourne y Acapulco, pero por el camino ha tenido un calvario de lesiones (el pie, las costillas, los abdominales, etc.).

Por otro lado, su esposa, Mery 'Xisca' Perelló, se encuentra embarazada y fue ingresada hace un par de semanas para someterse a una operación por recomendación médica. El tenista salió al paso de los rumores la semana pasada para aclarar que su mujer se encuentra bien.

"Acabo de salir de perder los octavos del último Grand Slam de la temporada. Como te puedes imaginar, ahora mismo se me hace difícil hacer un análisis claro de lo que va a ser mi futuro inmediato", dijo este lunes a una pregunta sobre el resto de su calendario en 2022. "Ahora mismo lo que tengo que hacer es volver a casa, tengo cosas mucho más importantes que atender que el tenis", añadió este lunes al subrayar que "la vida personal siempre va por delante de la vida profesional".

Nadal afirmó que hizo "un esfuerzo" por estar en el último Grand Slam del curso y señaló que ahora es "el momento de hacer 'un reset'". "Han sido unos meses un poquito difíciles en todos los sentidos, esta es la realidad. Y a partir de ahí, empezar de nuevo profesionalmente hablando y, a nivel personal, terminar con algo que es importante dentro de mi vida que es tener mi primer hijo y confiar en que todo salga bien", agregó.

Con una espléndida actuación, el estadounidense Frances Tiafoe, número 26 del mundo, logró la victoria más importante hasta ahora de su carrera al ganar este lunes a Nadal por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 en tres horas y 34 minutos. Esta derrota supone el fin de una participación convulsa en el Abierto de EEUU para Nadal, con sufrimiento y dos remontadas en la primera y la segunda ronda, y también el cierre de su racha de 22 victorias seguidas que había conseguido en partidos de Grand Slam (en Wimbledon se retiró antes de jugar la semifinal ante Nick Kyrgios).

Nadal felicitó a Tiafoe, admitió la superioridad de su rival en octavos y subrayó que no le gusta "buscar excusas". "Lo he intentado. Había entrenado bien la semana previa, estaba muy contento con mi semana de preparación. Después, a nivel de competición, a lo mejor me falta un poquito de frescura, un poquito más de rodaje, un poquito más de cosas que son difíciles de explicar, que son intangibles, y a lo mejor un poquito más de tranquilidad", reflexionó. "Al final, la realidad es bastante simple: no he jugado bien. Y cuando uno no juega suficientemente bien, pues no tiene que ganar", opinó.