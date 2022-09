A sus 52 años, siente que su vida le ha dado un vuelco. Acaba de llegar a Alicante tras recorrer más de 5.000 kilómetros sobre su bicicleta recorriendo Europa. Silvia J. González tuvo claro que quería hacer un «punto y aparte» en su rutina diaria y no se lo pensó dos veces. Entrenó duro durante nueve meses, puso a tono su inseparable bicicleta y trazó meticulosamente una guía para recorrer Europa que luego no siguió. Todo comenzó cuando descubrió la existencia del EuroVelo, la red de rutas ciclistas de larga distancia que atraviesa Europa de punta a punta. «Dejé que la vida me sorprendiera y no hice caso de la guía que había preparado», recuerda la ciclista alicantina, que tuvo que improvisar durante los 90 días que duró su aventura un lugar donde dormir. «He dormido, en bosques, en campings, en espacios naturales y en casas que he ido viendo a través de aplicaciones y de la gentileza de la gente», afirma Silvia, que realizaba una media de 90 kilómetros diarios cargada con dos alforjas y unos 30 kilos de material de supervivencia sobre la bicicleta. Las condiciones meteorológicas se pusieron de su parte y no llovió ningún día, con lo que pudo pedalear sin problema recorriendo varios países como Francia, Suiza, Alemania, Austria, República Checa, Dinamarca, y Suecia, algunos de ellos en más de una ocasión.

«Venía del mundo de la montaña y sabía más o menos lo que me iba a encontrar, lo cual me facilitó la adaptación al medio», señala Silvia, cuyo medio de transporte es la bicicleta desde que hace cuatro años se despidió de su coche. «Ir en bici es beneficioso para todo», señala la alicantina, que tiene claro por su experiencia que el sistema de ciclovías de España «está atrasado 20 años con respecto a Europa». «En total han sido 5.100 kilómetros de increíbles infraestructuras preparadas y en unas condiciones excelentes para el cicloturismo. Me ha sorprendido la facilidad para recorrerlo gracias a la señalización y la conservación en todos los recorridos utilizados», recuerda Silvia. «Ha sido una experiencia intensa y maravillosa, saboreando cada kilómetro, dejando que la vida me sorprendiera y disfrutando de ir conociendo palmo a palmo cada lugar, cada ciudad, cada pueblo, su gastronomía, sus gentes y su hospitalidad en cada lugar», describe. «Era mi primer viaje largo en bici pero enseguida me di cuenta de que las prioridades cambian y las necesidades más básicas, como comer, dónde dormiré y que no llueva se convierten en las principales del día a día», asegura la alicantina, que ahora quiere poner en marcha un proyecto de guía de montaña y de bicicleta «para enseñar el entorno natural que tenemos en la provincia». Silvia destaca además que durante su aventura por Europa se sintió «muy segura». «No he tenido ningún problema pese a ir sola en todo momento, la gente me ha tratado muy bien y animo a experimentar una sensación como la que he vivido», relata la alicantina con gran emoción pese a llevar ya casi dos semanas en Alicante. Por supuesto, la aventura sigue y ya traza en su mente un nuevo recorrido en bicicleta, en esta ocasión por Asia, pero antes tiene otros proyectos que quiere culminar en los próximos meses. «Sin duda este ha sido el primer viaje de muchos más, ya que he descubierto una forma de vida nómada que ha cambiado todo dentro de mí, ha sido entrar en otra dimensión que no pienso bajarme, ha sido una viaje a la velocidad de la luz en mi interior. En mi alma suena la calma y mis células bailan de felicidad», reflexiona Silvia, que considera fundamental afrontar una aventura de estas características con una buena preparación física: «Hay que prepararse a conciencia».