El futbolista Santi Mina, condenado por abuso sexual, se ha presentado este viernes por sorpresa en los juzgados de Almería, donde se ha celebrado una comparecencia sobre su posible ingreso en prisión, y el tribunal ha acordado que siga en libertad y solo con la obligación de concretar su domicilio en Arabia Saudí, donde jugará esta temporada. Estaba previsto que el delantero compareciera por videoconferencia, pero finalmente ha acudido a la Audiencia de Almería.

Su abogada Fátima Magdalena Rodríguez ha dicho que su cliente “no huye de la justicia y no tiene ningún miedo”, antes de la comparecencia para decidir si el delantero ingresa en prisión, como ha solicitado la acusación particular.

Ha asegurado este viernes a los medios que tiene que "continuar en Riad, tal y como tiene que ser" y ha negado que haya fichado por el Al Shabab de Arabia Saudí para eludir la acción de la justicia. “Tenga convenio de extradicción o no, Santiago Mina es un personaje público, por tanto está monitorizado y no hay ningún problema”, ha insistido la letrada. “Durante cinco años, Santiago Mina no ha tenido ningún tipo de medida cautelar, por lo tanto no se entiende por qué ahora sí tendría que imponerse”, ha dicho, antes de reiterar que su cliente debe quedar hoy en "libertad, por supuesto".

Sobre la petición de aclaración de sentencia, ha apuntado que "había fallos y se tenían que aclarar, nada más", así como que están pendientes del recurso de apelación contra este fallo.

Por su parte, el abogado de la víctima, Iván Bolaño, ha lamentado que no se haya hecho “absolutamente nada” desde que se conoció la sentencia en abril. “Nada hasta que evidentemente el condenado ha decidido irse a Arabia Saudí. Es un país con el que España no cuenta con ningún convenio de extradicción. Quedaría a la libre voluntad (de Mina) regresar a España para entrar en prisión y consideramos que no se produciría en ninguna de estas condiciones”, ha señalado.

Sobre la decisión de la Sección Tercera de permitir que Mina comparezca este viernes por videoconferencia, ha afirmado no compartir “en absoluto” esta decisión, a pesar de que la prevea el ordenamiento jurídico. “Teniendo en cuenta que ni siquiera le hacen regresar a España para decidir si entra en prisión, es mal indicativo sobre cuál es la intencionalidad que tiene el tribunal en este caso concreto”, ha destacado el abogado.

Sobre la aclaración de sentencia solicitada por la defensa de Mina, ha recordado que se ha opuesto directamente a ella al entender que sólo tiene la finalidad de ser una “maniobra dilatoria”.