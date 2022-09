A la segunda fue la vencida. Lo venían avisando los hombres de negro y no han decepcionado en su segunda oportunidad ante su afición. El conjunto de Gustavo Siviero ha realizado un gran partido para sobreponerse al potencial del filial donostiarra que dominó el juego en algunas fases del encuentro. Los hombres de negro firman la primera victoria en el Antonio Solana con una goleada ante la Real Sociedad B para sumar 9 puntos en su casillero particular y aupar a Xemi como máximo goleador del equipo con 4 tantos.

Los primeros compases del partido ya atisbaron a un rival aseado y con una buena salida de balón ante un Intercity que atrás no estaba fino. Ello quedó reflejado en las primeras pérdidas. Pese a que el encuentro arrancó sin un ritmo considerable, al cuarto de hora se abrió el cajón de la hostilidades y quien primero empezó a agobiar fue el filial donostiarra. Primero probó de lejos a Manu Herrera que sin excesivo peligro atajó el remate vasco. Más providencial resultó el meta en una acción en banda izquierda que Martón cazó en área local, evitando el meta local un gol que parecía cantado. La tercera bala visitante la gastó la Real Sociedad percutiendo en banda derecha con un golpeo ajustado abajo que topó con la mano de Manu Herrera que envió a corner. Tres avisos visitantes sin acierto espolearon a los locales que volvieron a demostrar que con poco que pisen el área, la portería rival corre severo peligro. Camino de la media hora, Ferroni entró en banda izquierda y asistió a Aarón Piñan en línea de fondo para que colocase el cuero al segundo palo, mal despejado por la defensa vasca y fusilado en el rechace por Xemi a la red (1-0). Dos minutos duró la alegría local pues el Sanse aprovechó un acercamiento que pese a la estirada de Herrera, Galvez despejó blanda cayendo el cuero a pies de Magunazelaia que equilibró el choque. La última media la supo manejar con mejores sensaciones los locales que pusieron coto al balón ante un Sanse que atrás buscaba no cometer errores. Un remate de cabeza prácticamente de espalda de Xemi Fernández volvió a encontrar la red visitante, colocando de nuevo al Intercity en ventaja sobre la bocina y mostrando que prácticamente todo aquello que genera arriba acaba con buena resolución.

Tras el descanso el partido estaba en ese terreno donde los de Gustavo Siviero parecen encontrarse año tras año. La urgencia pasaba a ser visitante y el filial arrancó queriendo dar un paso al frente. Probó suerte el equipo de Sergio Francisco a los diez minutos pero su remate fuera del área la atajó Herrera sin excesivo apuro. En el intercambio de golpes el filial donostiarra volvió a ser capaz de restablecer el equilibrio en el marcador. De nuevo el encuentro partía de cero y el Sanse pasaba por sus mejores minutos. Pero el Intercity volvió a mostrar el porqué de su calidad arriba y la facilidad que encuentra a base de ser fino en los últimos metros las áreas rivales. Tardó cinco minutos el equipo alicantino en volver a golpear y desmoralizar a su rival. Tras una buena asistencia de Ferroni, Aarón Piñán anotó su primer gol con la elástica alicantina. Aún quiso la Real Sociedad B sacar fueras de flaqueza e ir en busca de la tercera vez que equilibrase el choque pero el físico y el rival no iban a concederle dicha opción. Pese a que llegó abierto el partido hasta el tramo final, las sensaciones eran mejor para los locales y el gol de la tranquilidad lo ejecutó Soldevila con una gran acción quitándose a su marca con un sombrero. Esto le habilitó a un mano a mano con Arana al que colocó el esférico lejos de este. En el tiempo añadido, un penalti sobre Cristian Herrera cuando se internaba solo en el área sentenció el encuentro. El catalán no perdonó desde los once metros.