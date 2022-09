Entrevista a Èric Garcia: "Al llegar al Barcelona choqué con la cruda realidad que se vivía"

Èric, usted no dudó en regresar al Barça pese a estar cómodamente asentado en el Manchester City con la confianza de Guardiola y sabiendo que volvía a un Barça que pasaba por un mal momento. ¿Por qué decidió arriesgarse?

De pequeño mi sueño siempre fue triunfar en el Barça, pero por las circunstancias hubo un momento en que creímos que lo mejor era marchar a Inglaterra por el proyecto deportivo que me pusieron encima de la mesa. Obviamente te pueden prometer mil cosas, pero al final eres tú el que tienes que responder. Pero apostaron fuerte por mí, tuve la confianza de Pep muy rápido e intenté aprender al máximo. Por supuesto, yo seguía siendo del Barça y sabía que si tenía alguna oportunidad de volver en algún momento, la aprovecharía. Al Barça nunca se le puede decir que no. Es verdad que no estaba en el mejor momento, pero las cosas cambian muy rápido. Pasas de estar abajo a arriba, sobre todo en estos clubes tan grandes, y estaba muy convencido de la decisión.

Los primeros meses de su regreso al Camp Nou fueron duros porque el equipo no respondía y usted fue uno de los señalados por su irregularidad.

Tengo que admitir que al principio me sorprendieron las críticas porque venía de Manchester de una temporada en la que no jugué mucho y en los primeros partidos ya se me puso la cruz. Pero yo estaba muy tranquilo porque sabía lo que tenía que hacer en todo momento. Seguir trabajando y enfocado. Ningún futbolista juega para cometer fallos, damos el máximo y a veces las cosas no salen como uno quiere. Yo sabía lo que tenía que hacer, estaba tranquilo con lo que estaba hacendo y la gente de mi confianza me decía la verdad en todo momento, por más que no fuese agradable.