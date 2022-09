Se podría decir que The Amundi Evian Juniors Cup, el torneo referente del Golf Juvenil Mundial, es un campeonato del mundo oficioso. Es, sin duda, el torneo por excelencia de las futuras promesas de este deporte al que no dudan en acudir los mejores jugadores jugadores desde Estados Unidos hasta Japón. A esa cita de postín que se disputa en el mítico campo de Evian Golf Resort (Francia) han viajado representando a España los cuatro mejores jugadores del Ranking Nacional Femenino y Masculino Sub 14 2022. Y de los cuatro componentes de la selección nacional, dos son alicantinos: Martina Navarro (Club de Golf Alenda) y Raúl Gómez (Benidorm Club de Golf).

Algo se estará haciendo bien en la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana para que dos de sus jugadores, Martina Navarro y Raúl Gómez, hayan logrado adjudicarse el Campeonato del Ranking Nacional Femenino y Masculino Sub’14 2022 y se citen en Francia para este torneo Mundial. Martina y Raúl, que entrenan en el Centro de Tecnificación de la Escuela Municipal de Elche bajo la tutela de la FGCV, forman junto a Nagore Martínez (Cataluña) y Arian Rodríguez (Almería), una delegación de garantías dispuesto por el Comité Técnico Juvenil (CTJ) de la RFEG debido a sus méritos contraídos a lo largo de la temporada. Nadie les ha regalado nada. La Escuela de Golf de Elche, fábrica de campeones The Amundi Evian Juniors Cup, campeonato que celebra su decimoquinta edición, se está disputando durante esta semana. En la Federación Española hay optimismo en cuanto al concurso de los españoles. El torneo se encara con optimismo y responsabilidad. No en vano, España es una de las habituales animadoras de la prueba. La capitanía recae en Xisca Negre, presidenta del CTJ, que cuenta con la asistencia del vocal del CTJ Antonio Gonzálbez y del técnico Sergio de Céspedes. Hablamos de optimismo porque estos cuatro golfistas (Martina, Raúl, Nagore y Crian) presentan un currículo más que notable para su escasa edad. Los cuatro jóvenes golfistas citados tratarán de obtener la tercera victoria española en uno de los torneos juveniles por equipos más atractivos del calendario. Solo Estados Unidos, ganador en seis ocasiones y que vuelve tras un año de ausencia, ha brillado más en estos años. El torneo acoge a un total de catorce equipos procedentes de otros tantos países de todo el mundo formados por cuatro jugadores con edades inferiores a los 15 años, que disputarán tres rondas de 18 hoyos bajo la modalidad stroke play (juego por golpes) en el popular campo del este francés. Todos ellos competirán tanto a nivel individual como colectivo. España ya ha logrado dos victorias en Evian. Una de ellas llegó en 2008 en la prueba por equipos con Natalia Escuriola, jugadora de la FGCV, en sus filas. En el año 2016, España se trajo una plata de la mano del jugador castellonense José Luis Ballester.