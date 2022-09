El TM Benidorm se enfrenta este viernes al Blendio Sinfín (21:30 horas), en un encuentro adelantado a la jornada, en busca de sus primeros puntos como visitante de la temporada. El equipo de Fernando Latorre, que este martes afronta su debut continental, ha tenido un buen inicio de temporada como local a pesar de las bajas, ya que ha ganado sus dos partidos con solvencia, pero a domicilio no dio la talla y cayó de forma contundente en su visita a Cisne. El argentino Pablo ‘Colo’ Vainstein ya se ha recuperado de sus problemas físicos y viajará con el equipo, pero no el central portugués Rubén Santos, baja por una rotura de fibras. El equipo cántabro llega al partido un buen inicio de campeonato tras haber sumado un empate y un triunfo. Los duelos entre ambos equipos no pueden ser más igualados, ya que el balance de los seis partidos es de tres victorias para cada equipo, si bien en el último precedente el triunfo fue para el TM Benidorm. Fernando Latorre ha pronosticado un partido «muy complicado» a una pista como la de La Albericia, que calificó como «difícil». «Allí siempre tenemos partidos muy apretados y ajustados. Tendremos que saber competirlo y aprovechar nuestras opciones. Hay que aprovechar la dinámica tras la victoria ante Cangas e intentar seguir en la misma línea», añadió el técnico.