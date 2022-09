El TM Benidorm tiene esta noche (20.45 horas), en el Palau d’Esport L’Illa, una cita histórica. Va a disputar, por segunda vez, una competición europea, aunque la primera apenas la pudo disfrutar, ya que, en plena pandemia del covid-19 fue eliminado, tras disputar solo el partido de ida de la primera eliminatoria, por un falso positivo de un miembro de su plantilla.

Ahora las cosas han cambiado y el conjunto benidormense se ha ganado, por méritos propios, estar en el EHF European League. El conjunto que entrena Fernando Latorre afronta esta noche el choque de ida de la ronda previa a la fase de grupo, frente al GC Amicitia de Zurich. El Benidorm quedó exento de la primera eliminatoria, mientras que los suizos superaron al Zabrze de Polonia, tras perder de ocho goles a domicilio y ganar de nueve en su cancha.

A pesar de un comienzo irregular en la Liga Asobal, con dos victorias como local (Bidasoa y Cangas) y dos derrotas a domicilio (Cisne Pontevedra y Sinfín Santander), Latorre asegura que su equipo «está bien» para afrontar esta cita histórica. «Estamos con muchas ganas. Hemos tenido un inicio de competición atípico con todo lo que nos ha sucedido, con la marcha de jugadores importantes que no renovaron, con las lesiones y, luego, a una semana del comienzo, se fue James Parker y no hemos podido encontrar un sustituto. Todo ello no ha ayudado a que tengamos un comienzo normal», comenta.

«El equipo está siendo competitivo, pero hemos tenido tirar de la base, que por un lado está muy bien porque los jugadores jóvenes están teniendo su oportunidad, pero, por otro, hemos tenido una plantilla muy justa. Todavía nos queda mucho para ser el equipo de la temporada pasada. Ahora nos llega Europa, que es una competición diferente. No tenemos experiencia en este tipo de competiciones y nos tenemos que multiplicar y poner toda la ilusión para intentar superar la eliminatoria y llegar a la fase de grupos», señala el preparador.

Sobre el Zurich, Fernando Latorre explica que «es un equipo con un presupuesto alto comparado con nosotros. Tienen un internacional con Islandia, otro con Países Bajos y varios con Suiza. Cuentan con siete u ocho jugadores de un nivel alto. Son un equipo más parecido a los alemanes, con jugadores grandes y fuertes, y con menos dinamismo que nosotros. Va a ser una guerra entre un balonmano dinámico como y otro más físico y fuerte».

El entrenador del Benidorm considera que la eliminatoria está al 50%. «No veo a ellos favoritos a pesar de tener más presupuesto y nosotros no somos menos favoritos, a pesar de las bajas».

Latorre solo piensa en el encuentro de esta y en lograr una buena renta para la vuelta: «El factor cancha se va a notar y lo que queremos es centrarnos y hacer un gran partido sin pensar en que hay uno de vuelta. En la primera ronda, ellos perdieron de ocho fuera de su pista y luego ganaron de nueve como local. Eso demuestra lo que nos puede esperar allí. Por eso tenemos que hacer un gran encuentro y ya pensaremos en la vuelta, si tenemos una ventaja, como dosificarla. En nuestra cabeza solo estar ganar e intentar hacerlo por el máximo de goles».

El técnico del Benidorm apela al hecho de que su equipo está invicto como local. «En casa nosotros estamos bien. Hemos ganado los dos partidos frente a rivales de un nivel alto como Bidasoa y Cangas y, curiosamente, fuera, ante el Cisne Pontevedra y el Sinfín Santander, que son equipos que, a priori, van a estar en la parte media-baja hemos perdido. Fuera no hemos estado a nivel de casa y no somos un equipo que jugando por debajo de nuestro nivel podamos ganar. Hay que mejorar en ese aspecto».

El técnico confía en el apoyo de la afición para obtener un buen resultado: «Un martes a las nueve menos cuarto de la noche no es el mejor horario, sobre todo para los chavales de la base, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo porque tenemos una oportunidad histórica y única de llegar a la fase de grupos. Desde el club se está intentando que acuda el mayor número de público posible, que puedan estar nuestra gente de la cantera y que los buenos aficionados puedan disfrutar de un gran partido. Por ello, tenemos que hacer un esfuerzo para apoyar al equipo e intentar que el Palau d’Esport presente una buena entrada».

Vuelve Rubén Santos y el lituano Bernatonis lo tiene complicado

El entrenador del TM Benidorm recupera para el choque de esta noche al central portugués Rubén Santos y teme que no podrá hacer lo mismo con el lateral lituano Rolandas Bernatonis. Latorre tiene la plantilla muy justa, sobre todo después de la salida del argentino James Lewis Parker, que hace un par de semanas pagó su cláusula de 30.000 euros y se marchó al Zamalek de Egipto, que entrena el español Mateo Garralda. Eso fue un duro golpe para el conjunto benidormense, que se ha quedado solo con Edu Calle como único lateral izquierdo, perdió a uno de sus mejores jugadores y tiene complicado encontrar un sustituto, por lo menos hasta diciembre. Por ello, para superar la eliminatoria ante el Zurich necesita la mejor versión de todos sus jugadores. El argentino Colo Vainstein e Iker Serrano están cada vez a mejor nivel tras superar sus respectivas lesiones y esta noche lo deben demostrar. El TM Benidorm confía en sus fuerzas y en el apoyo del publico para obtener un buen resultado, que le permite afrontar el partido de vuelta con garantías de pasar la eliminatoria.