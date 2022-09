Alicante, entre los reyes del ajedrez

El ASSSA Club d’Escacs Enric Valor, el equipo de ajedrez que entrena en el colegio Jesús María de Asís de Alicante, continúa con su brillante racha deportiva. Tras una temporada plagada de éxitos, de entre los que destacan el doble campeonato de España para menores de 10 años de Beatriz Pardo Ruiz, en modalidad estándar y en modalidad rápida, y el reciente triunfo de Lluis Navarro Rico en el Campeonato de España amateur, los pistachos han sumado ahora un resultado histórico al quedar séptimos en el campeonato de España de ajedrez rápido por equipos.

Lo conseguido por el equipo alicantino «es una gesta sin precedentes, ya que hay clubes que disponen de un presupuesto diez veces mayor que el nuestro y pueden permitirse el lujo de tener en sus filas a varios candidatos al título de campeón del mundo, como el ruso Kiril Alekseenko y el español, antes letón, Alexey Shirov», explica a este periódico el presidente de club patrocinado por ASSSA, Alejandro Arias.

Para este campeonato, el ASSSA Enric Valor presentó a un equipo formado íntegramente por entrenadores del club, que forman a las nuevas generaciones del ajedrez alicantino, y a algunos jóvenes talentos de su escuela.

Capitaneados por José Antonio Clement, los jugadores Marcos García, Bárbara Sánchez, Carlos Robledo, Javier Aledo, Alejandro Arias, Juan Antonio Carmona y Adrián Expósito, lograron sumar cuatro victorias, tres empates y solo dos derrotas, para redondear una tremenda actuación.

El presidente del club destaca que «nuestra colaboración con ASSSA, una empresa de seguros de salud alicantina absolutamente volcada con el ajedrez juvenil, ha dado un espaldarazo a nuestra labor, que nos está permitiendo llegar aún más lejos de lo que habíamos llegado hasta el momento».

Arias explica que en la actualidad «nuestra escuela está en plena forma y ahora esperamos poder repetir una temporada tan exitosa como la anterior. El primer reto será revalidar el título autonómico sub12 por equipos, así como pelear por el sub18».

El club cuenta con mucha ayuda en su labor de formación de jóvenes promesas y adultos. No hay edad para pertenecer a este equipo que, además de ASSSA, cuenta «con el inestimable apoyo del Colegio Jesús María de Asís, donde tiene la sede nuestra escuela, y del Colegio Nazaret, que acoge regularmente nuestra actividad competitiva. Sin estas instituciones, no hubiéramos podido llevar a cabo nuestra labor, ya que el Ayuntamiento no nos ha dotado de espacios adecuados a nuestra actividad. Estas instituciones tienen una gran responsabilidad en el auge del ajedrez alicantino, y el público debe saberlo», lamenta el presidente.

Primer Circuito Online para menores de 18 años

El club está volcado con la detección y formación de nuevos talentos. El próximo proyecto para acercar el ajedrez a todos aquellos jugadores menores de 18 años que se sientan atraídos por el juego, es el I Circuito Online ASSSA Enric Valor, cuya inscripción es gratuita y en el que animan a participar a todos los amantes de este deporte. «Hay importantes premios y creemos que es una gran oportunidad para la comunidad ajedrecística más joven. Aquellos que deseen participar pueden consultar más información en nuestro Facebook (ASSSA – Club d’Escacs Enric Valor) y nuestro blog clubdescacsenricvalor.blogspot.com», concluye Alejandro Arias. El torneo será los domingos a partir del 30 de octubre.

El club, con más de 170 socios, ha iniciado el curso 2022/2023 hace dos semanas. Y lo hizo con un torneo entre alumnos y monitores muy participativo. Sus clases y entrenos son los viernes a las siete de la tarde en el colegio Jesús María de Asís de Alicante.