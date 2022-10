El Intercity se vio sorprendido por la eficacia y acierto en jugadas de contragolpe del Cornellà, y no pudo evitar una derrota que se vio venir desde muy pronto. Los alicantinos no iniciaron el partido enchufados y de eso se aprovechó el rival para golpear primero. Tras el descanso mejoró el Intercity pero le faltó fluidez y no fue capaz de romper la buena defensa de los catalanes que, a la contra, fueron matadores.

Para este encuentro, Gustavo Siviero perdió en el carril izquierdo a Ferroni por lesión y en el eje de la defensa a Álvaro Pérez por sanción. Pese a todo, planteó un juego similar al de choques anteriores, basado en la posesión y el buen trato de balón, para llevar el partido a su terreno. Pero esta vez no le salió bien. En los primeros minutos, el Cornellà se dedicó a ejercer una fuerte presión que le permitía robar el balón a un Intercity que trataba de controlarlo en el centro del campo. Así, salía rápidamente a la contra y creaba peligro de cara al marco defendido por Herrera. En el minuto cuatro de partido, en uno de esos contragolpes, se produjo un córner a favor de los catalanes que terminó con un error defensivo del conjunto de Gustavo Siviero que aprovechó Rubén Enri para empujar el balón en medio de un barullo de jugadores. Tras golpear en Emilio Nsue, la pelota se introdujo en la portería local. En el inicio de la segunda parte, el Intercity metió más intensidad al partido, aunque no llegó a gozar de ocasiones claras de gol que no fueran a balón parado. Es así como el Cornellà continuaba aprovechándose para crear peligro a la contra. Herrera tuvo que emplearse a fondo para hacer tres paradones en un minuto y evitar el segundo gol visitante en torno al minuto 55. No perdonó en el minuto 60 Enri en otra acción de contragolpe en la que se pidió posible fuera de juego. El jugador del Cornellà se plantó ante Herrera y lo batió por debajo para poner el 0-2. Pero el Intercity aún tenía algo que decir. Y esa respuesta llegó dos minutos después cuando en una jugada de ataque del conjunto local, Gerard cometió penalti. Xemi fue el encargado de batir a Lucas Anacker para meter a su equipo de nuevo en la lucha por los puntos. Desde ese momento y hasta el final del partido, el conjunto alicantino entró en un estado de querer y no poder. No se mostraba capaz de romper la tela de araña que el rival puso para defender su renta. Además, se veía obligado a llevar cierta precaución en su intención de buscar el empate, porque el Cornellà continuaba manteniendo ese peligro a la contra que le caracterizó durante todo el partido y que le llevó a ir siempre por delante en el marcador. Durante el tiempo añadido, la afición comenzó a abandonar sus asientos resignada. No confiaba en que pudiera llegar in extremis el empate, y buena razón tenía, porque el encuentro llegó a su fin con el resultado final de 1-2, consumándose la segunda derrota consecutiva del equipo de Gustavo Siviero. En la próxima jornada, el Intercity se medirá fuera de casa al Athletic Club B. FICHA TÉCNICA CF INTERCITY: Herrera, Guillem Jaime (Angong, 57), Rafa Gálvez, Vadik Murria, Emilio Nsue, Undabarrena (Soldevila, 57), Miguel Merí, Xemi, Pol Roigé (Cristian Herrera, 80), Etxaniz y Aarón Piñan (Carmona, 80). UE CORNELLÀ: Lucas Anacker, Gerard, Andreu Hernández, Eliseo, Rubén Enri (Baldrich, 84), Gil Muntadas (Álex López, 88), Isaac Nana, Redru, Fullana, Pere Martínez y Nahuel (Alfred, 70). ÁRBITRO: David Cambronero González. Mostró tarjetas amarillas, por el Intercity, a Xemi y Angong, y por el Cornellà a Andreu Hernández, Pere Martínez, Nahuel y Gerard. GOL: 0-1, minuto 4, Emilio Nsue en propia puerta. 0-2, minuto 60, Enri. 1-2, minuto 62, Xemi de penalti. ESTADIO: Municipal Antonio Solana.