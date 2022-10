Hay equipos que cuando el fútbol no les llega ganan a través de la fe. En ese grupo parece metido esta temporada el Alcoyano tras un sobresaliente inicio que parece no tener fin. Al menos de momento. Ante el Atlético Baleares consolidó el liderato con una remontada increíble ante su bestia negra particular, un rival al que no había sido capaz de derrotar en los 11 enfrentamientos previos, desde 2014.

El gran protagonista fue Rubio, ni siquiera titular. Vicente Parras le introdujo en escena en el minuto 54, dentro de su segundo turno de cambios. En el 76 forzó el penalti del empate en una acción de fe, al pelear un balón perdido. En el 89 desató la locura en El Collao al rubricar la remontada, cabeceando un córner. El ariete alicantino firmaba así un MVP perfecto. ⏰ 94’ | ¡FINAAAAAAAAL!



¡Qué victoria con nuestra gente! 💥#AlcoyanoBaleares pic.twitter.com/RuFCaDSKhf — CD Alcoyano SAD (@CD_Alcoyano) 2 de octubre de 2022 El duelo empezó animado, con dos remates, lejanos y sin peligro para Bañuz, de los visitantes en el primer minuto y una ocasión clara de Alcaina, despejada a córner por Lucas Díaz tras ganarle el «19» la partida a su marcador por velocidad, potencia y cuerpo. Sin embargo, la lesión de Navarro, uno de los centrales del conjunto balear, anestesió el choque. Hasta el punto que el partido se dirigió hacia una dinámica en la que el balón pasaba más tiempo por el aire que a ras de césped y, como suele ocurrir en tantas ocasiones, parecía de mayor interés sacarle una amarilla al rival que marcar un gol. El Alcoyano, un líder sólido sobre el que pesa la amenaza de los impagos El Alcoyano lo fiaba casi todo a Alcaina y Agüero, que daban sensación de peligro cada vez que aparecían cerca del área balear. Estos volcaron su ataque por banda izquierda, con Forniés muy activo. El ilicitano acabó con los bostezos con un buen latigazo, demasiado centrado, y un peligroso centro al que no llegó por poco Adighibe tras una mala salida de Bañuz. Alicante manda en el fútbol de la Primera RFEF La réplica local, a falta de juego elaborado, llegó a través de la estrategia, con una buena falta lejana prolongada al área pequeña que despejó la zaga cuando, en caso de haber encontrado a un atacante, el 1-0 era inevitable. Sin embargo, al descanso se llegó con 0-1 en una última acción en la que la defensa del Alcoyano se despistó y Dioni marcó tras quedarse el balón sin dueño tras un saque de banda largo de Forniés. La tónica apenas varió en la segunda parte. De hecho, goles aparte, poco ocurrió. El Alcoyano no era capaz de dominar a su rival, más allá de un par de reclamaciones tras caídas dentro del área y de un buen cabezazo de Primi tras centro de Varela en acción de estrategia. Rubio rompió la monotonía en otra acción aparentemente sin peligro. Un balón que parecía perderse por línea de fondo tras un saque de banda y que no lo hizo porque el «22» del Alcoyano lo peleó, Olaortua se durmió y al verse superado derribó al atacante dentro del área. Agüero transformó la pena máxima. ¡QUE SOMOS EL EQUIPO DE LA MORAL! 🔥 pic.twitter.com/VTM7Cklz4I — CD Alcoyano SAD (@CD_Alcoyano) 2 de octubre de 2022 El punto parecía bueno, pero la moral del Alcoyano valió por tres. Y la de Rubio. El delantero completó la remontada en el último minuto del tiempo reglamentario, al rematar de manera impecable con la testa un saque de esquina botado desde el banderín derecho. Los locales incluso tuvieron el tercero en una contra, pero no fue necesario. Sin mucho juego, pero con toneladas de acierto y fe, los de Parras siguen con su impecable inicio de campaña. FICHA TÉCNICA ALCOYANO: Bañuz; Álvaro Vega (Primi, 46’), Raúl, Fran Miranda, Juanan, Raúl González (Rubio, 54’), Agüero (Soler, 87’), Lillo, Armental (Moyita, 71’), Carbonell (Varela, 54’) y Alcaina. ATLÉTICO BALEARES: Lucas Díaz; Laure, Olaortua, Josep, Cordero (Hugo, 86’), Pastrana (Petcoff, 86’), Navarro (Kevin, 11’), Dioni, Adighibe (Ramos, 68’), Forniés y Ramon (Kaxe, 68’). GOLES: 0-1 (45’) Dioni. 1-1 (79’) Agüero, de penalti. 2-1 (89’) Rubio. ÁRBITRO: Muñoz Piedra. T amarillas: Alcaina, Laure, Ramon, Fran Miranda, Olaortua, Varela y Dioni. ESTADIO: El Collao (Alcoy).