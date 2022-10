El TM Balonmano Benidorm quiere seguir haciendo historia. El conjunto de Fernando Latorre tiene este martes (18.45) una gran oportunidad de clasificarse, por primera vez, para disputar la fase de grupo de EHF European League. Los benidormenses vencieron el pasado martes, en el Palau d’Esports L’Illa, en el partido de ida de la segunda eliminatoria, al GC Amicitia Zurich, por diez goles de diferencia (34-24). Una renta que debe ser suficiente para superar la renta.

La expedición del Benidorm viaja este lunes por la tarde. A las 19.40 cogerán, desde el aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche, un vuelo directo con destino a tierras suizas, a las que llegarán sobre las diez de la noche. Mañana martes realizará un último entrenamiento de activación para conocer la pista y el regreso será el miércoles por la mañana, a partir de las 12 del mediodía.

Latorre concedió descanso a sus jugadores el sábado, después de la victoria, en la Liga Asobal, del pasado viernes frente al Torrelavega (33-29), el domingo tuvieron una doble sesión de entrenamiento y este martes por la mañana han llevado a cabo la última sesión antes de viajar.

El técnico no podrá contar con el central portugués Rubén Santos, quien en el encuentro ante los cántabros sufrió una rotura de fibras y deberá permanecer varias semanas de baja. En el lado positivo, recupera al lateral lituano Rolandas Bernatonis, quien no ha podido disputar los últimos partidos por una lesión muscular.

A pesar de la clara de ventaja de diez goles, Fernando Latorre no se fía, ya que el Zurich, en la anterior eliminatoria, fue capaz de remontar en su cancha una diferencia de ocho tantos frente al Zabrze de Polonia. “Nuestro planteamiento inicial es salir a ganar. Tenemos la expectativa sobre si nos hacen cosas distintas al partido de ida. Tendremos que estar atentos por sin se produce una reacción corta que nos pueda sorprender. Luego, si la eliminatoria se pone ajustada, sí que trataremos de jugar más despacio y controlar la ventaja que tenemos”.

El entrenador del TM Benidorm está convencido de que son “superiores” al Zurich. “Ya lo demostramos en la ida que, si hacemos bien nuestro juego, somos superiores. Ellos van a plantear un encuentro a la desesperada, porque tienen todo perdido y ahí es donde tendremos que estar atentos. A pesar del cansancio de la acumulación de encuentros, el equipo está trabajando bien, está muy concentrado y esperamos superar la eliminatoria, hacer historia y clasificarnos por primera vez para la fase de grupos de una competición europea”.

Latorre reconoce que las circunstancias de la anterior eliminatoria, en la que los suizos fueron capaces de remontar ocho goles, les hace ponerles “en alerta”. “Lo tenemos ahí y es una buena referencia para trasmitirnos que no nos podemos permitir ninguna relajación. No espero a un Zurich entregado. Estoy seguro de que lo van intentar por todos los medios. Tenemos que salir desde el minuto uno a por el partido, no podemos empezar a verlas venir y pensando en la renta del encuentro de ida”, avisa el preparador del conjunto benidormense.