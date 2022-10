De nuevo Vicente Parras vuelve a ser protagonista por sus grandes gestas en el Alcoyano. El conjunto de El Collao es un líder sólido al que solo le aguanta el pulso el Eldense. El técnico tiene claro que hay que tener los pies en el suelo.

16 puntos de 18 posibles, el Alcoyano es por el momento el equipo revelación de la Primera RFEF, ¿Le ha sorprendido también a usted?

La verdad es que hicimos una pretemporada en la que en cuanto a resultados fue un poco irregular. La usamos para acoplar a los nuevos, tener un buen tono físico... pero realmente hasta que no comenzó la competición no sabíamos cúal era el nivel que nos iba a exigir. Esperábamos empezar bien y conseguir buenos resultados pero la verdad es que hemos tenido un inicio de temporada inimaginable.

Cinco victorias y un empate...

Además fue un empate muy meritorio ante un Barcelona B que este año va a hacer cosas importantes. Hemos conseguido victorias fuera de casa en campos importantes. Ha sido un inicio que ni en los mejores sueños.

¿Considera anecdótico este primer puesto o ya es un reflejo de lo que pueden hacer este año?

Para mi es pronto para mirar la clasificación. Los equipos todavía estamos todos recolocándonos. También es verdad que llevamos solo seis jornadas. Sobre la 12 o la 15 ya se empezará a ver dónde podemos estar cada uno. Además, siempre está el factor del mercado de enero. Siempre hay clubes que tienen posibilidad de recursos y luego en febrero volvemos a calibrar las posibilidades de cada uno.

Pese a ser líderes no es momento de mirar la clasificación, si seguimos en esta línea nos plantearemos objetivos mayores

¿Cúal es el secreto este Alcoyano?

En este caso es un tópico pero es la realidad, mucho trabajo, probamos cosas en verano, no terminaban de salir, tuvimos que hacer variaciones tácticas, mucho trabajo físico durante la pretemporada que está ahora dando sus frutos... El secreto está ahí, en tener al equipo muy bien físicamente y luego hacer los reajustes y la verdad que hemos acertado, Nos han salido bien y hemos conseguido los resultados, se está dando todo.

Líder con uno de los presupuestos más bajos de la categoría...

Lo estamos haciendo todos los años. Primero tener claro el perfil de jugador que queremos, y luego también el perfil de profesional que queremos. Alcoy es una plaza muy especial, el público también es muy exigente porque ha visto muy buenos jugadores. El primer paso siempre es tener claro el perfil de futbolista que queremos. Y luego la forma de jugar también. Más allá de sistemas o modelos de juego nuestra afición nos exige una intensidad y estar los 90 minutos peleando el partido. Ahí tenemos que elegir bien y transmitir bien esa idea.

¿Hay mucha diferencia de este Alcoyano al del año pasado?

Bastante. Hemos cambiado toda la parte frontal del ataque, desde la derecha hasta la izquierda. Se fueron jugadores muy importantes, Vega, Mourad, Jona a mitad de temporada, Andy... aunque teníamos armas eran jugadores que condicionaban mucho nuestra forma de jugar. Hemos cambiado no solo los nombres sino los perfiles. Hemos apostado por Alcaina, Rubio y Raúl, que son mas dinámicos y luego la segunda línea son medias puntas más claras como Moyita.

El que no ha cambiado es el técnico...

Hay que reinventarse continuamente. Llevo cuatro años y los cuatro Alcoyanos han sido distintos aunque de fuera no termina de apreciarse. Al final lo que es la base, los fundamentos y el fútbol que te gusta se reflejan en todos los equipos.

No es fácil imaginar un Alcoyano sin Parras.

Y un Vicente Parras sin estar en Alcoy también. Se me hace difícil, son cuatro años, hemos hecho cosas importantes, la gente lo reconoce y se ha generado una atmósfera en la que yo me siento en mi club, en mi casa. Mi crecimiento y formación siempre se la voy a agradecer al Elche pero el paso profesional que he dado en Alcoy me hace sentir que estoy en mi propio club.

Con este arranque la permanencia ya está encarrilada..

Con los pies en tierra el objetivo es la permanencia, pero hemos pegado este arreón inicial y ya hemos conseguido una tercera parte de los puntos que hicieron falta la pasada temporada. Si seguimos en una línea similar nos plantearemos objetivos mayores. No es momento de mirar la clasificación.

¿Cómo se digiere el ir líderes y que desde el club se hable al mismo tiempo de problemas económicos?

Es la parte más delicada. Intentamos aislarnos todos. Nos reunimos con los capitanes e intentamos explicarles la situación porque es verdad que a mí desde la parte alta me mantienen informado e intento que estén tranquilos, que estas cosas pasan en las sociedades anónimas deportivas y que hagamos nuestro trabajo.

Este verano costó anunciar su renovación por las deudas con los jugadores y de nuevo desde el club se deslizan mensajes preocupantes...

El club arrastra una situación económica delicada, ahora parece que está todo liado, pero yo confío en que encuentren una solución. Me gustaría que se hablara solo del tema deportivo, pero es una realidad que tenemos ahí. Intentamos aislarnos pero no es fácil.

¿Se ve muchos más años en elAlcoyano?

Ahora mismo solo me veo en el Alcoyano. Ya dije que no iba a Alcoy a modo de trampolín, yo estoy muy a gusto, me dejan trabajar, me reconocen...no pienso en nada más. Si llega algo del fútbol profesional...ya es otra cosa, todos queremos mejorar, pero ahora mismo en Alcoy estoy como en mi casa.

¿Le ha sorprendido el grupo?

Es muy igualado, todo el mundo empezó la competición siendo muy conservadores y poco a poco cada uno empieza a estar donde tiene que estar. Veo muy fuerte al Eldense, es un serio candidato para todo, han hecho una gran plantilla. También estará arriba seguro el Castellón o el Intercity con recursos para manejar la situación.

El domingo en Cornellà...

Va a ser un partido duro, como todos en esta categoría.