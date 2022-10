El pasado mes de abril, Yésica Más y Pilar Rubio sorprendieron con el primer y tercer puesto, respectivamente, en el Campeonato de España de Maratón disputado en Zaragoza. Esos excelentes resultados le han valido para ser seleccionadas por al Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para formar parte del equipo nacional, que este sábado 8 de octubre, va a disputar el primer Campeonato de Europa de la distancia de 50 kilómetros de la International Asociation of Ultra Runners (IAU), en Sotillo de Andrada (Ávila). Hasta ahora solo se había disputado un Mundial sobre esta distancia.

Antes del Nacional en la capital aragonesa, Más solo había disputado una prueba de maratón, el de València. Y Rubio se estrenó sobre la distancia de 42 kilómetros y 197 metros en Zaragoza. Sin embargo, el seleccionador español, José Peiró, les ha visto potencial suficiente para afrontar el desafío de los 50 kilómetros y representar a España en este primer Europeo.

Aunque es natural de la localidad valenciana de Algemesí, Yésica Más, de 32 años, lleva once residiendo en Alicante. Es la pareja de su entrenador Miguel Barzola, argentino afincado en tierras alicantinas, y compagina el atletismo con su trabajo en una tienda de deportes. Pilar Rubio nació en Aspe hace 44 años. De muy joven destacó en las pruebas de cross y media distancia. Luego dejó por un tiempo el atletismo y hace unos años volvió a retomarlo con fuerza. Actualmente, reside en Elda y también entrena bajo la supervisión de Barzola. Tampoco vive exclusivamente del atletismo y trabaja en un almacén de logística. Incluso, este año se ha aventurado a estudiar un módulo de enfermería. Ello les obliga a realizar un esfuerzo extra para compaginar su vida laboral con el deporte. Las dos atletas alicantinas formarán, junto a la vasca Maite Etxezarreta y la catalana Bárbara Ramón el equipo de España en el Campeonato de Europa.

La noticia sobre su convocatoria para el equipo español la recibieron hace apenas seis semanas, por lo que han tenido que elevar, prácticamente de golpe, de forma considerable, el kilometraje de sus entrenamientos para poder llegar en buenas condiciones a la cita europea, en la que habrá representantes de más de 30 países. Su objetivo es hacerlo lo mejor posible y lograr una buena posición para que España pueda subir al podio en la clasificación por equipos.

Yésica Más pertenece al Club Atletismo Albacete y Pilar Rubio, al Club Atletismo Elda. Ambas han emprendido este jueves el viaje hacia Ávila cargadas de ilusión ante el enorme y difícil reto que tienen por delante el sábado. Hace dos semanas ya estuvieron en Sotillo de la Andrada reconociendo el circuito de cinco kilómetros, al que tendrán que dar diez vueltas.

La preparación para el Europeo les ha obligado a realizar una media de 130-140 kilómetros de entrenamientos durante las últimas semanas. “Cuando me comunicaron la convocatoria acaba de empezar a entrenar después de las vacaciones y he tenido que aumentar las distancias para poder preparar la prueba. Creo que llego bien. Lo afronto con mucha ilusión y con muchas ganas de debutar en un Europeo de 50 kilómetros y más celebrándose en España”, comenta Más, que es una habitual en los podios de las carreras de larga distancia que se celebran en la provincia de Alicante y en buena parte del resto de la geografía española. La alicantina de adopción ve a la selección nacional con posibilidades de subir al podio: “Tenemos un buen equipo. Las cuatro estamos en un nivel parecido y, si hacemos una buena carrera, podemos subir al podio”.

Por su parte, Pilar Rubio, que también ha estado entre las mejores en la mayoría de medios maratones, explica que “cuando me llamaron de la Federación Española no dudé en decir que sí y tuve que subir, de golpe, los kilómetros de entrenamiento. Al principio me costó un poco, porque yo me dedicaba más al mediofondo, pero en los últimos años estoy más centrada en la larga distancia y la verdad es que me encuentro muy cómoda. La última semana ha sido más de relax para no cargar mucho las piernas. Más que miedo lo que tengo es respecto, porque son 50 kilómetros, que nunca los he corrido. A nivel individual va a ser complicado estar en las primeras posiciones, pero en equipos, si las cuatro estamos bien, podemos subir al podio, lo que sería magnífico para España”, señala la atleta aspense.