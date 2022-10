Alicante acogerá del próximo 9 al 12 de octubre el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas (FFAA) en categoría Infantil, torneo en el que la Selección Valenciana buscará repetir medalla. La pasada edición, celebrada en el Real Club de Golf de La Coruña, el equipo de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana logró el bronce, después de haber sido el mejor conjunto de la fase clasificatoria. Será en concreto el espectacular recorrido del Club de Golf Alenda (Monforte del Cid), donde el combinado de la FGCV tratará de ser profeta en su tierra y conseguir la décima presea de forma consecutiva.

Dos jugadores alicantinos, Martina Navarro y Raúl Gómez, lideran el equipo local. Ambos, junto al castellonense Juan Miró, estuvieron presentes en la cita del año pasado en tierras gallegas en aquella medalla de bronce que lograron tras vencer a Madrid en la lucha por el tercer y cuarto puesto, por lo que guiarán a sus compañeros para tratar de lograr el objetivo. En la pasada edición, Cataluña se hizo con el triunfo por delante de la selección de Canarias. Pero los jugadores de la Comunitat merecieron algo más por su buena labor realizada. Junto a Navarro, Gómez y Miró, el equipo lo completan Patricia Bañón, Clara Usó, Fernando Cobo y Miguel Fuertes. Todos ellos estarán capitaneados por Noemí Guevara, técnico de la FGCV y que tan buena labor está realizando en la Escuela Pública de Golf de Elche.

La Selección Valenciana llega a la cita en un gran momento de forma. La labor que se está realizando en la Federación es más que plausible. Esto que decimos se evidencia en cada torneo en el que juegan representes de la Comunitat. Los deportistas de la Comunitat están despuntando campeonatos de máximo a nivel con las Selecciones, además de torneos internacionales como el Mundial oficioso de la categoría disputado recientemente en Evian. Ahí, los alicantinos Martina Navarro y Raúl Gómez estuvieron representando a la Selección Española de Golf y realizaron un gran papel.

Si hablamos ya de nombres propios, y en lo referente a los componentes del equipo, Patricia Bañón llega a la cita de Alicante como ganadora del Ranking Sub 14. Clara Usó, por su parte, es la vencedora del Match Play clasificatorio, junto con Martina Navarro como Subcampeona de España Infantil. De los chicos, Raúl Gómez llega como ganador del Ranking Nacional Infantil S14 y del Ranking Valenciano, además de ser el Subcampeón de España Infantil. Juan Miró afronta el torneo como Campeón Juvenil de la Comunidad Valenciana. No podemos desmerecer, por descontado, actuaciones como las de Fernando Cobo, segundo en ese mismo torneo o Miguel Fuertes, que ganó la Copa de edad en el Campeonato de España Infantil, además del tercer puesto final en el Ranking Sub 14 de la FGCV.

El escenario de este Campeonato de España de FFAA Infantil es el Club de Golf Alenda, diseñado y construido por Roland Favrat respetando al máximo la orografía inicial y la vegetación propia de la finca, evitándose agresivos movimientos de tierras en su construcción. El campo se finalizó en octubre de 1999. Ocupa 49 hectáreas de terreno, 18 hoyos par 72 y 6.257 metros de recorrido, además de una excelente zona de prácticas. Dispone de un completo campo de prácticas (iluminado) con tiro largo, con 25 esterillas, bunker, 2 greenes y un pitch&putt llamado Hoyo 19. El hoyo 19, es una excelente zona de práctica compuesta por 6 tees de salida convergiendo en un mismo green con 3 hoyos. Es ideal para principiantes y expertos que