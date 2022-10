EL Cub Balonmano AttcGo Elche ha anunciado este viernes un fichaje de campanillas y con mucha experiencia. Las "guerreras franjiverdes" han incorporado a su filas a una jugadora que ha sido campeona del mundo y considerada, durante muchos años, como una de las mejores extremos izquierdas del panorama internacional. La entidad ilicitana ha aprovechado que se ha venido a residir a España, porque su pareja, el chileno nacionalizado español Patricio Martínez en la competición española, para incorporarla a su equipo de la Liga Guerrera-Iberdrola.

Se trata de la brasileña de 41 años Alexandra Nascimento. La extremo zurda, con casi 1,80 de estatura, presume de una carrera profesional llena de logros deportivos que la han convertido en una de las mejores jugadoras del mundo durante los últimos tiempos. Dentro de los galardones más importantes obtenidos se encuentran los siguientes: Mejor Jugadora del Mundo, All-Star en los Juegos Olímpicos, segunda goleadora en torneos de Champions League y campeonatos mundiales, así como la consecución del Campeonato del Mundo de 2013 donde fue una pieza clave con Brasil. Nacismento ha disputado cuatro juegos olímpicos con su selección nacional, está considerada una estrella a nivel mundial y, ahora, a pesar de sus 41 años, mantiene la ilusión y aportará experiencia y liderazgo al equipo dirigido por Joaquín Rocamora. Prueba de su relevancia en su país fue que Correos Do Brasil creó, en su honor, un sello con su rostro, distinción que hasta ese momento, había recibido únicamente Pelé.

El fichaje de Alexandra Nacismento contrasta con la apuesta por la juventud del AtticGo Elche. Sin embargo, el club ilicitano no ha querido dejar escapar esta gran oportunidad que se le ha presentado, como reconoce su presidente, Juanjo Ávila: "No hemos querido perder la oportunidad de fichar a una jugadora de la talla de Alexandra y hemos puesto nuestra mirada en ella desde que pisó tierras españolas. Ahora ya es una realidad y estoy seguro de que ella no sólo nos dará a la afición enormes alegrías, si no que también es un ejemplo de superación para todos nuestras jóvenes.

Por su parte, Joaquín Rocamora, el entrenador de las guerreras franjiverde, Joaquín Rocamora afirma estar "contento" con la incorporación de la estrella brasileña ·"el poder contar con una jugadora de su experiencia, en una plantilla joven como la que tenemos y con el inicio de temporada tan complicado con lesiones, es muy positivo. Es un fichaje que no sólo da valor a nuestro club, si no que muestra el crecimiento de nuestra liga atrayendo a jugadoras con la trayectoria y reconocimiento que tiene en este caso Alexandra Nascimento”, asegura el técnico oriolano.