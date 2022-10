El otro día leí un dato que me dejó fascinada. Resulta que los caballos pueden escuchar nuestro latido del corazón a más de un metro de distancia. Y no solo eso: los caballos salvajes acompasan su corazón unos con otros cuando están en manada para afrontar mejor los peligros. Muchos cuerpos pero un solo corazón. Y lo mismo con los humanos: el corazón del caballo sigue el ritmo de los latidos de su jinete. No me digan que no es alucinante.

