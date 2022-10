El Barça ha extraviado a Lewandowski

Ter Stegen dio 35 pases y Lewandowski dio 22. Mala señal. Muy mala señal que el portero intervenga 13 veces más que el delantero centro solo con los pies. Un indicativo rotundo de cómo y dónde jugó el Barça ante el Celta. Más cifras que denuncian lo mal que lo pasó el equipo en el campo y el culé en la grada: Ter Stegen hizo cuatro paradas, que es su función, y Lewandowski, en la suya, solo conectó un remate. En el minuto 11: un cabezazo de espaldas al marco; un balón peinado más que un remate propiamente dicho.

Otro Lewandowski volvió del parón de selecciones. Vivo y entero, sin embargo, comparado con los cuatro compañeros (Araujo, Koundé, De Jong y Memphis), que regresaron por la puerta de la enfermería. Otro Lewandowski que interviene menos y, por tanto, marca menos. Extraviado por sus compañeros, que no le encuentran con tanta frecuencia. No le vieron ante el Celta –tocó 27 veces el balón en 90 minutos, solo tres veces más que en los 33 minutos de Cádiz–, pero ese descenso en su participación se viene observando en los últimos partidos. Ter Stegen tocó el balón 44 veces el domingo. Paró como siempre esta temporada y el Barça sumó la séptima victoria seguida en la Liga.

El pase de los interiores

Recuperado el portero, al Barça, no obstante, le urge reencontrar al nueve. Viene el Inter de Milán con la clasificación para los octavos de la Champions en juego y el domingo toca viajar a Madrid para defender el liderato liguero en el clásico.

"Le debemos buscar más, sobre todo los interiores cuando atacamos la línea defensiva. El pase no debe ser hacia la banda sino que se tiene que buscar una pared con él, un último pase", analizó Xavi sobre la falta de protagonismo del futbolista franquicia del equipo. Nadie como él ha establecido la diferencia en tantos partidos. "Aunque no marque goles, ayuda al equipo en otras facetas", destacó.

Lewandowski debía ser el destinatario de los pases de Ter Stegen luego, cuando el portero se convirtió en el recurso de emergencia de sus propios defensas ante la presión adelantada del Celta. No veían a nadie delante, así que echaron la vista atrás. Ter Stegen no conectó con Lewandowski hasta el minuto 60 de partido. El delantero apenas pudo tocar el balón. En el minuto 66 no lo tocó, tampoco en el 71. Sí encontró el meta al delantero centro en el minuto 94 y en el minuto 96, en la última acción del partido.

Un delantero aburrido

"Robert ha estado bien en el juego, se ha ofrecido siempre como solución cuando nos aprietan alto"», explicó Xavi tras el partido frente al Celta, que fue avanzando metros a medida que el Barça los retrocedía. "Habrá estado incómodo en la segunda parte, como todos", resumió el técnico, disculpando a un Lewandowski que se aburrió en Mallorca (aunque marcó el gol de la victoria), se aburrió en Milán y se aburrió en Barcelona.

Escarbando entre las notas positivas que buscaba Xavi: el Barça ganó el primer partido en el que no marcaba Lewandowski. En los tres anteriores no fue posible. Pedri fue el nueve por un día. El portero, mientras tanto, sigue sin encajar en la Liga desde agosto, y así avanzó una jornada más el Barça.