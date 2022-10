Martín Bellotti volvió el pasado domingo en Lezama a la titularidad de la mano de Gustavo Siviero tras convertirse en uno de los héroes del ascenso a Segunda RFEF y superar una grave lesión de rodilla que le mantuvo fuera del equipo la pasada temporada. Ahora el argentino regresa al equipo y asegura sentirse «muy contento porque trabajé mucho para poder volver con el equipo, me siento muy feliz de poder aportar» según comentó tras el entrenamiento.

Confiesa Martín que antes del encuentro del domingo, Gustavo Siviero le dijo que estuviera «tranquilo, que haga lo mío y que tenga paciencia. También los compañeros me ayudaron y me sentí muy bien» asevera el centrocampista. Pese a no estar en el mejor momento, Bellotti se muestra confiado en la recuperación de la buena dinámica del equipo: «Tenemos todos los domingos una nueva oportunidad y con el grupo humano que hay en este equipo, lo vamos a sacar», ha sentenciado.

El Intercity recibe este domingo en el Antonio Solana al Osasuna Promesas en busca de romper su racham, ya que acumula tres derrotas consecutivas que lo han alejado de los primeros puestos.