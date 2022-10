Paula Badosa se ha retirado del Masters 1.000 de Guadalajara en su estreno en el torneo cuando perdía en el primer set por 6-2 ante la bielorrusa Viktoria Azarenka.La tenista catalana queda fuera así de las Finales de la WTA en las que el año pasado alcanzó las semifinales, precisamente en el mismo escenario en el que ha jugado este jueves. La tenista catalana suma ya 27 retiradas en su carrera profesional y pone en duda su presencia en el equipo español de la Billie Jean King Cup.

"Siento mucho no haber podido continuar, pero llevo días enferma. he intentado recuperarme por todas las vías y no ha sido posible. estoy muy triste de irme porque me hacía ilusión competir aquí en Guadalajara, de donde guardo recuerdos bonitos" ha explicado.

30 minutos y 2 juegos

Los problemas de Badosa, actualmente octava del mundo, han comenzado pronto cuando Azarenka le ha roto el saque de salida y se ha adelantado 4-0 en el primer set. La desesperación de Badosa era constante por sus errores y los gestos de impotencia que enviaba a su palco. La tenista catalana ha logrado ganar dos juegos antes de retirarse tras perder el set y después de media hora de juego.

Badosa se despide del circuito en una temporada que en la que ha luchado por llegar hasta el número 1 mundial pero que, en los últimos meses, no ha encontrado su mejor tenis y puede acabar fuera del 'top ten' . "Debo aprender de las experiencia de este año, difícil, duro, que ojalá sea el antes y después de mi carrera. Necesito gestionar la presión", ha confesado en Guadalajara tras su derrota.

Líder de España

La retirada de Badosa podría afectar también a su presencia en el equipo español en las finales de la Billie Jean King Cup (Copa Federación) que se disputa en Praga del 1 al 6 de noviembre donde España se enfrentará a Eslovaquia y Estados Unidos en la fase de grupos. La tenista catalana es la líder del equipo formado por Nuria Parrizas, Aliona Bolsova, Cristina Bucsa y Rebeka Masarova. La capitana del equipo español Anabel Medina no ha podido seleccionar a Garbiñe Muguruza que ha puesto fin a su temporada, ni con Sara Sorribes, lesionada.