Derrota, mala imagen y sensaciones preocupantes de un HLA que fue arrollado por un Palencia infinitamente superior al conjunto lucentino. Segunda derrota de la temporada para el equipo de Rafa Monclova en un partido de dominio absoluto de los de Pedro Rivero desde el principio. Descalabro y nulidad ofensiva de un Lucentum que muestra enormes costuras en su plantilla después de cuatro jornadas. No acaba de convencer el juego alicantino en este arranque de temporada ni en las victorias ni en las derrotas. Ante el Palencia el equipo rozó el sonrojo con un paupérimo porcentaje desde la línea de tres (4 de 25) además de no contar con ningún referente ofensivo claro desde el perímetro (Matulionis y Borovnjak no anotaron). El calendario se pone cuesta arriba con la visita al Burgos el próximo sábado. El cambio debe ser radical para tener alguna opción ante uno de los grandes favoritos al ascenso.

Los lucentinos fueron a remolque del rival durante todo el partido, sin argumentos ofensivos ni sensación de amenaza en ningún momento salvo las acciones de Gatell, el mejor del Lucentum. El HLA arrancó de forma desastrosa el partido con un duro 0-10 en minuto y medio que obligó a Monclova a pedir tiempo muerto de forma prematura después del gran parcial en contra y de cometer tres pérdidas en los tres primeros ataques lucentinos. El encuentro se inició de forma frenética y con mucha intensidad en todas las posesiones. El Lucentum no encontraba el camino de la canasta con la agresiva defensa palentina liderada por el exlucentino Chumi Ortega. El conjunto alicantino consiguió contener el arranque arrollador de los de Pedro Rivero con destacadas acciones defensivas y el encuentro se fue igualando gracias al rebote ofensivo del HLA y a un gran Edu Gatell, vital en la tímida reacción local. Con un parcial de 16-8 se llegó al final del primer cuarto con un buen 16-18 aunque todavía con el susto en el cuerpo del arranque. Parecía que lo peor ya había pasado, pero el decalabro vendría minutos después. La segunda personal de Gatell, el mejor del Lucentum, fue un serio contratiempo nada más empezar el segundo cuarto para el conjunto de Monclova. La salida de la pista del pívot dio empuje al Palencia para coger distancia en el marcador (18-25) y a mandar con claridad en el partido. Pese al buen trabajo en el rebote ofensivo, el Lucentum se mostraba muy espeso ante un rival muy entonado y la diferencia seguía ampliándose (22-34). Malos minutos del Lucentum que perdía balones de forma constante. Cuando nadie lo esperaba, llegó un pequeño «regalo» del Palencia. Cuatro tiros libres consecutivos en el último suspiro antes del descanso con técnica incluida a Wintering maquilló el resultado al final del segundo acto y dio esperanza al Lucentum (28-36), por lo menos moral, ya que el juego no estaba ofreciendo ninguna garantía. HLA-Palencia, día grande en el Ferrándiz Tras el descanso, el Palencia se hizo el dueño del partido ante la impotencia de un Lucentum con muy pocos argumentos y ningún recurso. El encuentro se empezaba a sentenciar a los cuatro minutos de arrancar el tercer cuarto con un parcial de 6-13 (34-49). Solo Gatell evitaba el desastre en el Pedro Ferrándiz. El pívot catalán era con diferencia el mejor del HLA, pero insuficiente ante un rival que aumentaba su diferencia con el paso de los minutos. El Palencia no cerraba el partido pero tampoco el Lucentum hacía mucho por acercarse en el marcador. Con un duro 45-60 y 2 de 16 en triples, el conjunto de Monclova se veía impotente ante un rival mucho más poderoso durante todo el partido. Monclova: «Quiero jugadores con hambre que sepan a lo que vienen a Alicante» Arrancó el HLA el último cuarto con carácter luchando por cada balón en busca de firmar una nueva e imposible gesta, pero la realidad se la mostró el Palencia de Pedro Rivero con un exhibición, mucha más cabeza en cada acción y un sinfín de recursos que estaban a años luz del Lucentum. El paso del tiempo fue muy doloroso para el equipo de Rafa Monclova que se despidió del partido en los primeros minutos del último cuarto. El Palencia arrollaba al HLA (48-68) mientras los alicantinos dejaban una pobre y preocupante imagen. El Lucentum desapareció del todo y el parcial fue creciendo mientras la afición fue abandonando el Pedro Ferrándiz. Preocupante HLA y dura derrota ante un rival con mucha brillantez.