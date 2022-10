El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) intentará sentenciar este fin de semana el título de la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo en el circuito de Sepang, escenario del Gran Premio de Malasia, penúltima cita del calendario que también tratará de aprovechar el español Augusto Fernández (Kalex) para llegar a Valencia dependiendo de sí mismo en Moto2.

Pecco está a punto de devolver no sólo la corona de la categoría 'reina' a la marca de Borgo Panigale 15 años después de su último éxito con el australiano Casey Stoner sino también al motociclismo de su país, que no gana este título desde que Valentino Rossi lo conquistase en 2009.

El de Turín, campeón del mundo de Moto2 hace cuatro años, lo tiene en su mano y prácticamente casi todo pasa por no equivocarse en las dos pruebas que le quedan, algo de lo que no puede presumir su principal rival, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), que debe arriesgar porque sólo le vale ganar lo que resta si no media error de su rival, totalmente lanzado desde Assen (Países Bajos).

El actual campeón del mundo perdió el liderato que ostentaba desde el Gran Premio de Portugal y ahora llega al exigente trazado malasio con 14 puntos de desventaja y después de ver como el italiano le terminaba de remontar 91 el pasado domingo en Phillip Island (Australia).

El de Niza sumó su tercer '0' en las últimas cuatro carreras y Bagnaia no falló con un tercer puesto que confirmó su actual potencial y su favoritismo para proclamarse campeón, para lo que principalmente necesita ganar y que el francés no esté en el podio. El 'ejército' de las 'Desmosedici' intentará ayudar en este sentido al líder e incomodar todo lo posible al aspirante en un fin de semana donde la meteorología puede ser clave igualmente.

