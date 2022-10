La Liga Guerreras Iberdrola se acerca al primer tercio de competición y ya se van perfilando las candidaturas a los puestos de «play-off». A ese carro se quiere subir el AtticGo CBM Elche que, tras un irregular arranque, afronta hoy la sexta jornada, última antes del parón por el Campeonato de Europa, como un revulsivo, especialmente tras la clasificación para la siguiente ronda de la EHF European Cup obtenida el fin de semana pasado.

No lo tendrá fácil. El conjunto ilicitano recibe en su feudo al Costa del Sol Málaga, tercer clasificado, en un choque de dinámicas opuestas (13:30 horas, Teledeporte). Las «guerreras franjiverdes» buscan refrendar en Liga la mejoría del equipo en Europa. El equipo que dirige Joaquín Rocamora se desquitó con una contundente eliminatoria ante el Naisa Nis (61-47 en el global). La recuperación de jugadoras como Tessa van Zijl y Clara Gascó y el buen momento de piezas clave como Danila So Delgado y Zaira Benítez sientan las bases para revertir la dinámica de una plantilla a la que los resultados no han acompañado.

El técnico del AtticGo Elche reconoce que el aspecto ofensivo (segundo equipo menos goleador) es su gran asignatura pendiente. «Lo más importante es encontrarnos a nosotras mismas. Tenemos que ser un equipo eficaz y sólido; y a partir de ahí hacer un gran partido», analiza Rocamora.

El entrenador local advierte además que se trata de un choque muy exigente por el estado de forma de su rival: «Málaga tiene dos de las jugadoras más diferenciales de las dos últimas ligas, tanto Silvia Arderius, que dirige todo su ritmo ofensivo, como Mercedes Castellanos, la mejor portera de las últimas temporadas. Necesitamos estar al 100%».

Costa del Sol Málaga llega a este choque con la moral por las nubes. A la racha de tres partidos consecutivos ganados en Liga se suma la victoria en la Segunda Ronda de la European League ante el duro Gloria Buzau. Con el bloque intacto que alzó la Copa de la Reina el pasado curso, el proyecto del conjunto andaluz se ha situado como uno de los grandes favoritos por el título, sobre todo tras su victoria ante Bera Bera en la primera jornada (31-32).

Precisamente, ambos equipos reeditan la semifinal de la pasada Copa, que concluyó con victoria malagueña (32-24), derrotando a las por entonces defensoras del trofeo. Este mismo verano, los dos conjuntos también se enfrentaron en partidos preparatorios hasta en tres ocasiones, con un balance favorable a las franjiverdes, que se apuntaron los dos últimos duelos, por 26-23 en Málaga y por 20-17 en el Festa d’Elx.

El entrenador visitante, Suso Gallardo, espera un choque complicado, pero confía en que sus jugadoras cumplan antes del parón: «Es sin duda una de las pistas más duras. Elche está jugando mejor de lo que dice la clasificación y poco a poco están recuperando jugadoras importantes».

La defensa, en ambas áreas, será la clave, según Gallardo: «Tendremos que estar atentos a sus sistemas defensivos, que se van transformando y ponen en aprietos a todos los ataques. Por otra parte, si algo nos está dando resultados es nuestra defensa para salir al contraataque».