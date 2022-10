Kiko Martínez nunca se rinde. El boxeador ilicitano disputa este sábado 29 de octubre (21 horas, DAZN), en el OVO Arena Wembely de Londres, la pelea por el título de campeón de Europa del peso pluma contra el inglés Jordan Gill. Un boxeador mucho más joven (28 años), que acumula 27 victorias (ocho por KO), una sola derrota y un combate nulo. Kiko quiere volver a la élite del boxeo mundial.

Cuando el pasado 26 de marzo Kiko Martínez perdió, en una polémica pelea y con un controvertido arbitraje, el combate por el título mundial, frente al inglés Josh Warrington; parecía que la carrera del púgil ilicitano llegaba a su punto final. Después de cuatro coronas mundiales y seis europeas, a sus 36 años, era complicado que el boxeador afincado en Torrellano pudiera recuperar un lugar en la élite.

El púgil ilicitano ya ha pasado página al duro palo que significó la polémica derrota frente al Warrintong. El inglés aprovechó la permisibilidad arbitral para lanzar golpes ilegales, incluso cabezazos, que provocaron una brecha, con abundante sangre, que condicionaron el combate y acabaron con la dolorosa derrota de Kiko Martínez. El boxeador ilicitano, lejos de poner el grito en el cielo, como hubiera hecho cualquiera, ha seguido trabajando como una hormiga, como ha hecho toda su vida, y preparándose para nuevos desafíos. Cambió de equipo. Dejó a Vicente Fernández en Elche para ponerse, otra vez, en manos del argentino Gabriel Sarmiento, con el que consiguió su primer título mundial en 2013. Kiko viajó el martes a Londres, el viernes será el turno del pesaje y el sábado la pelea, que tanto está esperando.

¿Cómo se encuentra?

La verdad es que muy bien. Estoy muy contento y muy feliz, con muchas ganas de que llegue el sábado para afrontar el combate e ir con todo a ganar. Estoy convencido de que voy a ganar

A sus 36 años parecía que tras la derrota contra Warrintgon podía retirarse…

Necesitaba probarme una vez más para ver si sigo listo y en condiciones de poder estar en la élite. Ese día hubieron muchas injusticias y necesitaba probarme. Kiko nunca se rinde y quiero demostrar que puede seguir entre los mejores del mundo.

¿Cómo ha sido la preparación?

Ha sido un campamento duro y súper largo. He entrenado mucho y muy duro, pero llego bien preparado y con ganar de poder pelear y ganar.

¿Qué destacaría de su rival, Jordan Gill?

Es un boxeador joven, tiene 28 años y es bueno, talentoso y habilidoso. Va a ser un rival difícil, pero le voy a ganar.

Ha cambiado de equipo y ha vuelto con Gabriel Sarmiento. ¿Por qué y cómo ha sido el cambio?

Necesita cambiar. A Gabi ya lo conocía. Fui varias veces campeón del mundo con él. Tiene un gran prestigio y en 2020 fue elegido como mejor entrenador del mundo. Es uno de los mejores. Me ha vuelto a motivar. Ha sido una inyección de adrenalina y me ha dado unas ganas enormes para poder seguir peleando y relanzar mi carrera.

Después de ser cuatro veces campeón del mundo y seis de Europa, volver a luchar por un título europeo puede parecer un paso atrás...

Para nada. Un título europeo y una eliminatoria mundialista es algo muy grande. Si consigo ganar, que estoy convencido de que lo voy hacer, sumaré los puntos necesarios para poder optar, directamente, por el Campeonato del Mundo y ser, otra vez, número uno mundial. Por eso, esta pelea es una gran bendición de Dios y una gran oportunidad para mí.

A sus 36 años y tras todas las injusticias y palo que ha sufrido, ¿hasta cuándo va a seguir Kiko Martínez?

Hay Kiko para rato. Ya lo he demostrado un millón de veces. Mi familia me está pidiendo desde hace años que lo deje, pero me siento bien, muy motivado y convencido de que puedo ganar. Yo siempre he seguido trabajando, como he hecho toda mi vida, y gane o pierda siempre hay Kiko para rato.