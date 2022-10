Edgar Badia es el único franjiverde que ha disputado todos los minutos de LaLiga. Siempre ha sido titular en los once encuentros disputados. Le siguen Pedro Bigas (9 titularidades), Mascarell (8), y Enzo Roco, Carlos Clerc y Raúl Guti (7). Estos seis futbolistas estarían en el once más utilizado por Francisco, Gallego y Almirón. Para completar la lista, entrarían otros compañeros como Lucas Boyé, Álex Collado y Tete Morente, que han estado en el once inicial en seis ocasiones. Pere Milla ha sido titular cinco veces, como Roger Martí. Pol Lirola cuenta con cuatro fotos en el equipo de arranque, como Eze Ponce y Gonzalo Verdú. El único que nunca ha sido titular ha sido Javier Pastore, y solo una vez Diego González y Fede Fernández. Con dos titularidades están Josan, Nico, John Chetauya, Domingos Quina y Fidel Chaves.