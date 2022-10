3.000 obstáculos era su prueba. Con ella fue tetracampeón de España entre 1980 y 1984. Quedó cuarto en las Olimpiadas de Moscú y sexto en las de Los Ángeles. Casi 40 años después, su pueblo natal, Crevillent, le dedica un circuito de entrenamiento. Crevillent tiene un nombre en el atletismo mundial. Y este se lo dio Domingo Ramón Menargues, un pedazo de deportista que marcó sus mejores registros en los años 80, cuando este deporte todavía era un gran desconocido en España. Casi 40 años después, el Ayuntamiento de su municipio le reconoce sus gestas dándole su nombre a un circuito de entrenamiento situado en la ciudad deportiva Juanfran Torres.

¿Cómo ha vivido este homenaje?

De una forma muy especial. Cuando me lo comentaron el año pasado con una nueva zona de entrenamiento me gustó mucho la idea porque desde hace tiempo sabemos que en Crevillent, una localidad en la que se practica muchísimo el deporte, no había un lugar donde no hubiera vehículos y donde hacer deporte sin peligro. Este circuito sirve para correr, pasear, marcha nórdica, footing, entrenamientos en definitiva. Es un lugar ideal, con subidas y bajadas. Invito a la gente a que lo pruebe. A mí me encantó y estuve muy emocionado en el acto. Agradezco al Ayuntamiento y al grupo de Gobierno que se acordaran de mi.

Este acto, ¿le habrá traído recuerdos de sus años dando clases de atletismo en Crevillent?

Desde luego. Ha sido una experiencia muy grata porque entonces tenía 23 años y estaba dedicado solo al atletismo. Poder dar formación me vino muy bien. En aquel entonces, el concejal Ignasi Candela y el alcalde Emilio Muñoz me dieron esta oportunidad. Era mi primera experiencia laboral y divulgativa con los jóvenes. Hasta ese momento no había entrenado nunca a gente joven y para mí fue un desafío para intentar formar a aquel grupo de colegiales. Allí fueron entre 30 y 40 deportistas. No teníamos buen horario ni los medios necesarios, no había pista de atletismo, pero traté de encauzarles en el juego dentro del atletismo para que lo conocieran.

¿Recuerda bien esos tiempos?

Sí, claro. En el acto reconocí a alguno de mis alumnos. Allí estaban, por ejemplo, el actual edil de Deportes, Marcelino Giménez y el atleta José María Davó, que sigue compitiendo a un gran nivel y que me ha dicho que él empezó en el mundo del atletismo conmigo. Años después volví a Crevillent, ya con Francisco Llopis como alcalde, para inaugurar la pista de atletismo de El Realengo, que fue la primera en toda la provincia. Antes que Alicante… Después de tantos años, lo que menos piensa uno es que se vayan a acordar de ti para poner tu nombre a una instalación.

¿Ha echado en falta que los ayuntamientos aprovecharan su experiencia en el mundo del deporte?

Cuando empecé en Crevillente me alegré porque era mi pueblo y quería mover el deporte. Y lo intenté con los medios que tenía para hacerlo. Al acabar el contrato, el Ayuntamiento de Alicante me llamó para iniciar la escuela deportiva municipal de la ciudad. Todavía sin pista de atletismo, por cierto. Al ser en Alicante, donde ya residía, me vine. La verdad es que en general mientras uno está arriba, toca el cielo con las manos. Todo el mundo está contigo, la Prensa, los alcaldes, y también el infierno. Te adulan, te quieren, pero luego nadie se acuerda de ti, nadie quiere saber nada. Esperas que se pueda contar con la experiencia que uno tiene en el sitio donde has vivido… En esos ámbitos, los dirigentes no suelen colaborar. Por las circunstancias que sea.

¿Es el arrastre promocional del fútbol un enemigo en este sentido?

Dentro de nada empieza el Mundial de Fútbol. Todo el mundo está atento a ello. Entiendo que los deportes individuales tengan menos afición. Son más sacrificados y monótonos. Pero no todo vale. No me gusta nada el ambiente del fútbol, donde pasa lo que no pasa en otros deportes como el baloncesto o el balonmano. Esas peleas, los padres insultando, tratando de engañar al árbitro, todas esas disputas… En el deporte se transmite a los chavales; los niños hacen lo que viven y eso llega un momento en el que a mí no me gusta nada. Y además, pasa lo que pasa. Se jugará un Mundial en un país que no respeta derechos fundamentales. Y no pasa nada. Es un tema a pensar y que no se piensa, no se mide, cuando deberíamos hacerlo. Que se vaya a un país de este tipo, es complicado… El equipo va a estar, tiene que estar, se entiende, pero los jugadores qué van a hacer. De momento, los españoles no han hecho nada. Ni siquiera camisetas reivindicativas como otras selecciones. Al final, prima lo económico; sigo sin entenderlo. Otros no pensamos de esa manera. Pero tal como está el Universo, esto es complicado.

¿Usted tuvo algún tipo de reivindicación en alguna competición en su época?

Sí, una vez. Y no por cuestiones de los derechos de la mujer sino por asesinatos. En el año 80 nos invitaron a Chile a unas competiciones. Entonces estaba el dictador Pinochet. Un día participamos en una competición, pero al siguiente nos dijeron que debíamos acudir al Estadio Nacional de Chile, donde se habían producido asesinatos. Al ver que iba a ser allí les dije a los miembros del equipo que lo sentía, pero que yo personalmente no me veía participando en un estadio donde había habido matanzas. Ellos siguieron como si no hubiera pasado nada. Yo decidí cambiar mi billete y me vine para España el día antes. Yo no dije la razón para no tener complicaciones, pero me negué a competir. Lo hice por conciencia.

A Moscú, donde quedó cuarto en los 3.000 obstáculos, volvió. ¿Cuál fue su impresión al regresar al estadio?

Me llevé una desilusión total. Hacía poco que se había celebrado el Mundial de Fútbol allí y la pista de atletismo había desaparecido. Es triste, pero lo mismo ha ocurrido en España con Riazor, Almería, Jerez, Mallorca, Anoeta… Se gastan un dineral para luego que no sirva para nada. Todo para el fútbol y uno se cansa ya realmente.