A nadie le resulta ya extraño que futbolistas y exfutbolistas brasileños tomaran partida por Jair Bolsonaro en las elecciones del pasado domingo, en las que finalmente Lula da Silva fue el candidato más votado. Neymar, Romario, Cafú, Ronaldinho... La lista es larga. Y como gran parte de los seguidores del líder ultraderechista, algunos no han aceptado la derecha.

Especialmente preocupantes han sido las palabras de Donato Gama da Silva histórico mediocentro que en España militó en clubes como el Atlético de Madrid o el Deportivo de la Coruña. Su último mensaje publicado en su cuenta de Instagram ha sorprendido por su dureza y muchos le han acusado incluso de incitar a la violencia.

"La guerra aún no ha terminado, el pueblo brasileño ha despertado, no quedará así. Si el pueblo sale a la calle, puede haber una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No tires la toalla", han sido sus palabras.

Tras ser acusado públicamente de fascista y antidemocrático, el futbolista ha replicado: "El mejor presidente para Brasil. Dios por encima de todos", ha escrito junto a una foto suya con Bolsonaro.