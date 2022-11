Gerard Piqué is the only Barça player to start all big Clásico wins of the 2009-2019 period:



Real Madrid 2–6 Barcelona

Barcelona 5–0 Real Madrid

Real Madrid 0–4 Barcelona

Real Madrid 0–3 Barcelona

Barcelona 5–1 Real Madrid

Real Madrid 0–3 Barcelona



Legend 🖐️ pic.twitter.com/2Hcl9Z6XoE