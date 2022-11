El Intercity continúa sin encontrar el camino de la victoria y suma tres jornadas consecutivas sin ganar. Esta vez su verdugo fue el líder del Grupo 2 de Primera RFEF, un Castellón que logró sumar los tres puntos gracias a un solitario gol marcado por Manu Sánchez en el último minuto de la primera parte de un partido igualado, aunque con más ocasiones de gol para los locales.

En los momentos previos al inicio del encuentro y con motivo del centenario del club de Castalia, se impuso la Insignia de Oro del Castellón a Vicente del Bosque, que formó parte de la plantilla castellonense como jugador en las temporadas 1970/71 y 1972/73, llegando a ser finalista de la Copa. El ex seleccionador nacional y ex entrenador del Real Madrid, campeón del Mundo y de Europa, fue testigo de excepción de un partido en el que el Intercity, necesitado de puntos y con la ausencia del técnico Gustavo Siviero por sanción, mostró novedades en su once titular, mientras que el Castellón recuperaba a Cristian.

En los primeros diez minutos, y dirigido desde el banquillo por el preparador físico José Tomás Frías ante la ausencia del técnico argentino, se pudo ver a un Intercity que intentaba combinar bien el balón y con fluidez en el centro del campo, aunque, en ocasiones, ese juego combinativo no saliera bien y propiciara jugadas peligrosas de contragolpe para los locales.

Por parte de los alicantinos lo intentaron sin éxito Cristian y Soldevila. En el minuto 13, el meta local evitó otra ocasión clara para el Intercity al impedir el remate de Xemi al primer palo en un pase de Bellotti sobre la línea de fondo.

Fue a raíz de ese instante cuando despertó el Castellón y pasó a convertirse en el claro dominador del encuentro durante unos minutos en los que Gaizka Campos evitó el primer tanto local con una espectacular mano para desviar a córner un chut de Raúl Sánchez. Pero sobrepasado el minuto 25, el conjunto de Siviero volvió a coger el control, lo que llevó a que los castellonenses tuvieran serias dificultades para controlar el balón.

Gol a balón parado

Sin embargo, el conjunto de Castellón, dirigido por Rubén Torrecilla, se mostraba muy peligroso con espacios por delante y en esas acciones estuvo rondando la portería visitante, hasta que en el último minuto de la primera parte, Manu Sánchez lograba romper la igualada en un saque de esquina.

En la segunda parte, el partido no conseguía mantener el ritmo de juego, con muchas pérdidas de balones e interrupciones, todo lo contrario de lo que se pudo ver en el primer tiempo. Aún así, el Intercity lo intentó en el minuto 67 con un lanzamiento directo a puerta de Cristian que salió rozando el larguero.

José Tomás Frías hizo un triple cambio en el minuto 64 para tratar de dar un paso más en busca del empate. Pero la mala suerte hizo que apenas cinco minutos después de dichas sustituciones, uno de los jugadores que había entrado de refresco, Aarón Piñán, tuviera que retirarse lesionado, lo que obligó al Inercity a hacer un cambio no previsto.

En esos momentos, el partido pasó a un estado muy abierto en el que cualquiera podía marcar, si bien las ocasiones más claras fueron para el equipo local. Así, en el 77, Pablo Hernández buscó la portería de Gaizka Campos, pero su disparo se marchó alto. Poco después fue Fabricio quien probó fortuna con su zurda, pero tampoco encontró portería. Le ocurrió lo mismo a Raúl Sánchez en el minuto 87, mientras que en tiempo añadido fue el portero alicantino quien, con su intervención, evitó el segundo gol local en un gran disparo de Kochorashvili.

Por parte del Intercity, la ocasión de empatar llegó a los 85 minutos, en un pase de Bellotti al área que atrapó Alfonso justo antes de que Pol Roigé pudiera rematar.

El árbitro añadió en un principio cuatro minutos, aunque lo alargó a cinco debido a tanta interrupción que hubo en la segunda parte. Todo ese tiempo transcurrió con el Castellón volcado en el área visitante en busca de un segundo gol que no llegó.

Pese a todo, la sensación que quedó a los alicantinos es de haber tenido opciones de optar a un mejor resultado ante un rival que encadena diez partidos seguidos sin perder y que lidera la tabla. Tras este resultado, los castellonenses continúan líderes, mientras que el Intercity deberá intentar recuperar la senda de la victoria la próxima jornada en casa ante el colista Real Unión el fin de semana del 20 de noviembre, ya que la semana que viene habrá jornada de descanso.

FICHA DEL PARTIDO

CASTELLÓN: Alfonso, Kochorashvili, Cristian (Pablo Hernández, 73’), Dani Romera (Koné, 73’), Fabricio (Javi Antón, 84’), Óscar Gil, Manu Sánchez, Salva Ruiz, Iago Indias, Raúl Sánchez y Calavera (Carles, 84’).

INTERCITY: Gaizka Campos, Emilio Nsue, Kecojevic, Vadik Murria, Cristo (Guillem Jaime, 83’), Angong, Bellotti, Miguel Marí (Cristian Koffi, 64’), Cristian, Soldevila (Aarón Piñán, 64’) (Pol Roigé, 70’) y Xemi (Etxaniz, 64’).

GOL: 1-0 (45’) Manu Sánchez.

ÁRBITRO: Carlos Muñiz Muñoz. Mostró tarjeta amarilla a Óscar Gil por el Castellón y a Vadik Murria por el Intercity.

ESTADIO: Castalia (Castellón).