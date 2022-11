Márquez. "No puedo ser favorito en el 2023 si no he ganado ni un GP en el 2022"

Pronto, muy pronto, podrá verse la historia completa en la docuserie, de cinco capítulos, que Amazon ofrecerá en su plataforma televisiva. La serie, ideada para narrar el día a día de la conquista de su noveno título mundial, ha terminado siendo un documento único en el que podrá asistirse, casi en vivo, casi en directo, a la cuarta intervención quirúrgica a la que se sometió Marc Márquez en la clínica Mayo, de Rochester, EEUU, en su brazo, húmero y hombro derecho y, a continuación, a su enésima recuperación, así como a su reaparición y a un nuevo volver a empezar.

Y es que el regreso del ocho veces campeón del mundo, que concluyó ayer con una caída en el Gran Premio de Valencia (“ya dije que era o podio o al suelo”), pone punto y final a uno de los momentos más desgraciados y, a la vez, felices del campeonísimo de Cervera (Lleida), pues todo empezó con el dolor de la cuarta intervención a lo largo de más de tres horas y ha concluido con la felicidad que provoca saberse curado y listo para pasar ¡por fin! un invierno sin lesión, con menos gimnasio, sin tanta camilla, sin tanto fisio ("y eso que los adoro, pues me han ayudado mucho"), después de llevar más de cuatro inviernos recuperándose de intervenciones en sus dos hombros y cuatro operaciones en el brazo derecho.

Primer invierno feliz

“Toco madera pero, sí, va a ser el primer invierno sin tanta camilla desde hace muchos años y eso lo voy a notar, pues una cosa es que vayas escogiendo tú cuando acudes al fisio, cuando te maltratas en el gimnasio y otra cosa, muy distinta, es que debas hacerlo porque estas en periodo de rehabilitación por una, dos, tres, cuatro, cinco o seis operaciones”, comentó Márquez a El Periódico tras su caída en Cheste.

La sonrisa de Márquez es idéntica a la que lucía en sus mejores momentos, lo que demuestra que está sumamente contento de haber tomado, a mitad de temporada, la decisión que tomó. “Es evidente que, antes de la cuarta operación, es decir, justo en el momento en que, en Mugello, tomé la decisión de viajar a Estados Unido y someterme a la cuarta operación en mi brazo derecho, hubiese firmado, en cualquier servilleta de papel que me hubieran ofrecido, estar como estoy ahora, que saliese la intervención tan bien como ha salido y que pudiese regresar a los entrenamientos en Misano y correr ya en el GP de Aragón. Lo hubiese firmado a ciegas, desde luego”.

Es evidente que aquella decisión, que algunos consideraron arriesgada a mitad de Mundial, fue un gran acierto. “La manera en que he evolucionado físicamente ha sido muy buena, lo que significa que la decisión fue acertada. Podía haberme arrastrado durante toda la temporada sin posibilidad, desde luego, ni de mejorar la moto ni de conseguir buenos resultados o sentirme feliz sobre la moto y, si hubiésemos tomado otra decisión, es decir, no operarme, hubiera condicionado aún más la próxima temporada”.

Lo que sí dejó muy claro Márquez antes de afrontar, mañana mismo, el decisivo martes previo al arranque del invierno del 2022, es que le queda aún mucho por hacer. “Ahora de lo que tengo ganas es de que pase el invierno y vea cual es mi máximo físico, es decir, si estos buenos síntomas que noto son aún mejorables con una adecuada preparación física a partir de esta misma semana. Ni los doctores ni yo, ni los fisios, sabemos cuál puede ser mi máximo, así que tendremos que trabajar todos muy duro para averiguarlo, pues será vital a la hora de competir el año que viene”.

Feliz sobre la moto

Márquez reconoció sentirse ya muy cómodo sobre la moto y haberse divertido mucho sobre su Honda, aún muy lejos de las prestaciones que le deberían permitir pelear por el podio sin problemas. “Pues sí, me he sentido muy cómodo sobre la moto, me he divertido a lo largo de todo el fin de semana, he vuelto a disfrutar, sabía cuándo y cómo podía ir rápido, lo que es vital cuando te subes a la moto de carreras, y ahora falta dar ese pasito físico y ver que nos trae Honda de cara a la próxima temporada”.

Y Márquez recordó como fueron sus primeros pasos tras la operación, justo en el momento de regresar en el test de Misano y en Aragón. “Cuando regresé me faltaba fuerza, musculatura, aunque eso se soluciona poniendo, dosificando, tú mismo la intensidad. Este fin de semana, por ejemplo, en Valencia, he puesto mucha intensidad y ha ido muy bien. Ahora, en invierno, toca trabajar los músculos específicos, aquellos que más afectados han quedado, no solo por la cuarta operación sino, incluso, por las tres anteriores. Esos músculos se han debilitados, pues esos músculos son los que me permitirán trabajar sobre la moto con la posición correcta del hombro, que aún no lo es del todo. Mecánicamente el brazo, el hombro, ya era otra historia, otra cosa, nada más subirme en el test de Misano”.

La mejor noticia del 2022 es que mi brazo derecho está totalmente recuperado, cosa que también era el objetivo prioritario del equipo y de Honda

Márquez, eso sí, confesó, sin tapujos y con la sinceridad que le distingue, que, de momento, ni él ni Honda están entre los favoritos del próximo año. No descarta, por descontado, estarlo en cuanto empiece la temporada. Es evidente que todo depende, no del test de mañana, en Cheste, sino de la moto que Honda ponga en sus manos en febrero, en Malasia, en el primer auténtico ensayo del Mundial-2023.

“No podemos ser favoritos porque somos los únicos, la única marca, que no ha ganado una carrera este año. Han ganado todos, Ducati, Yamaha, Aprilia, KTM y Suzuki, menos nosotros”, comentó MM93. “Yo he logrado, a lo sumo una ‘pole’ y un podio, pero debemos seguir mejorando, porque, como ha quedado demostrado este año, todas las marcas, todas, han crecido muchísimo. Ya dije el viernes que yo espero dar un pasito más en mi recuperación de cara al año que viene, pero Honda debe dar, y lo saben, y están en ello, dos pasitos más. Hemos acabado los últimos en el Mundial de constructores y eso lo dice todo”.

Confiando en Honda

Y, por descontado, Márquez confía ciegamente en Honda. “Yo soy de Honda, he sido toda mi vida de Honda y creo en ellos, por eso sigo con ellos. Me han dado muchas alegrías a lo largo de mi carrera y seguro que seguirá dándomelas. Por eso me operé, por eso vuelvo a correr a tope, por eso ataco, por eso me caigo, porque quiero más, porque quiero ganar o, como poco, el podio. Y, sí, confio en Honda. Me han demostrado que son capaces de hacer una buena moto, pero, ahora, hoy, no podemos estar en el grupo de favoritos porque no tenemos las herramientas para ganar, por eso somos la única marca que no ha ganado un GP en todo el 2022. No depende todo de mi ni de ellos, dependemos de hacerlo juntos, como siempre ha sido. Están trabajando, han reaccionado y ahora debemos confiar. Lo pueden hacer mejor o peor, pero lo están dando todo, lo sé”.

Y, por supuesto, cuando le preguntamos cuál ha sido la mejor noticia de este desgraciado 2022, no lo dudó ni medio segundo. “La mejor noticia, sin duda, ha sido mi brazo, la recuperación de mi brazo. Lo otro me daba igual, es decir, que la moto mejorase más o menos, me era indiferente. Para mí lo fundamental, lo primordial, era mejorar el brazo, curarme, porque con el otro brazo ya sabía que no iba, que no podía, que era inviable. Pero, ahora, estoy contento y si lo ajustamos todo a nivel físico, volveremos a ganar. Yo me hice la operación para volver a ganar con Honda, por supuesto. También para Honda lo vital era que la operación saliese bien y así me lo expresó tanto Alberto (Puig, ‘team manager’ del equipo Repsol Honda) como los jefes japoneses. Ahora ya es cosa de ellos. Yo he cumplido, incluso antes de lo esperado y, ahora, falta la moto, que contaremos con Rins, que ha ganado dos carreras con la Suzuki, y un campeón como Joan Mir. La competitividad dentro de un box hace crecer a todos”.