Ya está todo listo para la ‘IV Gran Carrera del Mediterráneo, un evento deportivo único en el mundo que aúna running y padel surf. La Diputación de Alicante impulsa un año más esta iniciativa que tendrá lugar este domingo a partir de las 9 horas y que destaca especialmente por la singularidad y belleza de su trazado.

El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y el diputado de Deportes, Bernabé Cano, han dado a conocer este miércoles todos los detalles de esta propuesta que, como es habitual, discurrirá entre los municipios de Alicante, Elche y Santa Pola con el mar Mediterráneo como protagonista de excepción.

“Esta prueba, que cuenta con un itinerario excepcional que no se encuentra en ninguna otra carrera de España, es una forma original, real y atractiva de difundir nuestra tierra. Estamos fomentando el deporte, pero también estamos promocionando los atractivos de Alicante, Elche y Santa Pola”, ha señalado el presidente, quien ha anunciado que el próximo domingo volverá a disputar la media maratón como corredor.

La presentación ha contado también con la intervención de la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, el concejal de Deportes de Elche, Vicente Alberola, el concejal de Coordinación de Proyectos de Alicante, Antonio Peral, el presidente del Club Atlético Montemar, José Pedro García, y el presidente del Club Deportivo Parres Center, Daniel Parres.

Los representantes municipales han coincidido en agradecer la implicación de la Diputación con este tipo de iniciativas “que tienen una importante repercusión para sus localidades, no sólo a nivel deportivo, sino también desde el punto de vista turístico y económico”, ha indicado Serrano.

“Para la ciudad de Alicante es un lujo contar con una prueba tan bella que combina dos modalidades, running y padelsurf, que hacen de esta una carrera única”, ha manifestado Peral, mientras que Alberola ha puesto en valor “la colaboración entre el consistorio ilicitano y la institución provincial para impulsar este evento”, así como el apoyo que en esta materia presta la Diputación al municipio.

Como es habitual, la IV Gran Carrera del Mediterráneo - Costa Blanca Half Marathon partirá desde la ciudad de Alicante, a las puertas del Palacio Provincial, y discurrirá paralela a la costa por enclaves tan emblemáticos como el Parque El Palmeral, las playas de Urbanova, Arenales del Sol y el Carabassí o el Faro de Santa Pola. En total, 21,0975 kilómetros que culminarán en la Playa Varadero de Santa Pola.

A lo largo de todo el trazado habrá diversos puntos de animación y puntos de avituallamiento con agua, geles energéticos y bebidas isotónicas. Además, a los corredores se les ofrecerá el traslado en autobús -con distintas rutas entre Alicante, Elche y Santa Pola- y un servicio de guardarropa que les permitirá dejar sus pertenencias en el punto de salida y recogerlas a la llegada.

Hasta la fecha se han sumado a esta iniciativa más 2.500 deportistas procedentes de 28 países diferentes y de ciudades españolas como Madrid, Toledo, València, Albacete o Murcia. En este sentido, José Pedro García ha explicado que, de todas las inscripciones recibidas, el 70% son de la provincia, mientras que el 30% restante procede de fuera. Asimismo, más del 20% de los participantes son mujeres.

Como anécdota, destaca la presencia de Joan Torné, catedrático de la Universitat de Barcelona de 60 años, que el próximo domingo se convertirá en el primer atleta del mundo en finalizar 600 medias maratones oficiales.

‘IV Gran Carrera del Mediterráneo SUP Race’

De forma paralela, los padelsurfistas podrán elegir entre diferentes categorías, desde la SUB 8 hasta la Élite Kahuna +50. En el caso concreto de la Élite / SUB 18, la prueba tendrá un recorrido de 13 kilómetros por mar desde la Playa de Urbanova (Alicante), pasando por Arenales del Sol y con meta en la Playa Varadero (Santa Pola).

Como novedad este año se ha incorporado la categoría Amateur Hinchable que contará con un recorrido de 5 kilómetros que podrá realizarse con tablas de hasta 14 pies. Además, como se hizo en ediciones anteriores, se ha habilitado la modalidad lúdica rookie para que todas aquellas personas que no tengan experiencia o acaban de iniciarse en este deporte puedan sumarse a esta jornada. Esta será una carrera no competitiva de 2,5 kilómetros.

Los campeones Rafael Sirvent, Fernando Pérez Serra, Alexia Soto y el propio Daniel Parres son algunos de los 200 riders que se darán cita en esta competición, que será puntuable para la Liga Fesurfing SUP Race del Circuito Mediterráneo y la Copa de España de larga distancia 2022.

Al igual que en la prueba a pie, la ‘IV Gran Carrera del Mediterráneo Sup Race ofrecerá el servicio de traslado y el de guardarropa. Además, tal y como ha avanzado Parres, el evento se podrá seguir en streaming a través del canal de YouTube ‘ParresWaterSports’.

Feria del Corredor

Esta gran fiesta del deporte contempla, además, el desarrollo de una Feria del Corredor en los jardines del Palacio Provincial, un espacio en el que se llevarán a cabo diversas actividades complementarias, abiertas al público en general, durante los días previos -viernes 11 y sábado 12 de noviembre-.

Finalmente, el presidente ha destacado la vinculación de la provincia de Alicante con el deporte en general, “un segmento en el que luchamos día tras día para mejorar”, y con las carreras de este tipo en particular, “un ámbito en el que hemos irrumpido con fuerza y en el que nos hemos convertido en una referencia gracias al trabajo, no solo de la organización, sino también de los voluntarios y clubes que, me consta, se han esforzado mucho para que todo salga correctamente”.