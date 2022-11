El Eldense alcanza de nuevo el liderato, aunque empate a puntos con el Castellón, tras vencer en casa por 2-0 al Cornellà y pinchar el conjunto castellonense en su visita a Tarragona.

Los de Fernando Estévez vuelven así a la senda de la victoria después de una racha de tres partidos segundos sin ganar en los que sumó solo dos puntos de nueve posibles. Ante el Cornellà fue superior, sobre todo en la segunda parte, y el resultado se puede considerar justo, pero no resultó nada fácil debido a la buena disposición defensiva del rival, más preocupado de no recibir gol que de fabricarlo.

La primera parte del encuentro fue al completa de posesión y dominio del Eldense, que se mostró mucho más activo que su rival, el Cornellà, que comenzó replegado y su presencia en ataque se limitó un lanzamiento de falta lateral.

Los primeros 45 minutos fueron de escasas ocasiones de gol, pero las pocas que pudo disfrutar el público, llegaron todas del lado del conjunto local. Un centro de Clemente en se marchó rozando el poste en el minuto 16 y un disparo lejano y envenenado de Soberón en el minuto 28 que despejó Lucas Anacker con dificultad a córner, fueron las acciones más destacadas.

La propuesta defensiva de los catalanes solo fue efectiva en la primera mitad, en la segunda se vino abajo

El Eldense ganó en la primera parte a su rival en posesión y juego, pero no fue suficiente para romper la igualada. Tras el paso por vestuarios, el partido continuó en la misma dinámica: Posesión del equipo local y escasas ocasiones de gol debido a la férrea defensa visitante. El paso de los minutos fue variando la intención de juego, especialmente del Eldense, que comenzó a buscar con más ahínco la portería contraria.

Pero fue la llegada del primer gol en el minuto 80, que cambió por completo la trayectoria de un choque que parecía abonado al empate a cero. Un centro lateral rematado por el delantero Cristian López, que hacía pocos minutos que había ingresado en el terreno de juego, sirvió para romper la igualada y adelantar al conjunto de Fernando Estévez, que había hecho más méritos que el contrario para lograrlo, pese a ser un partido de pocas ocasiones de gol.

Líneas abiertas

Tras el primer tanto azulgrana, los catalanes abrieron sus líneas e intentaron con más entusiasmo buscar el gol, algo que no habían hecho durante todos los minutos anteriores de partido, aunque no fueron capaces de inquietar al meta Vallejo en ningún momento. Eso sí, al Eldense le vino bien porque se generaron espacios que anteriormente no existían, y supo aprovecharlos. Fue así como, ya en tiempo añadido, Manu Nieto aprovechó un contragolpe para sentenciar el partido con un segundo gol.

En la próxima jornada, el Eldense viajará a La Nucía para protagonizar un interesante derbi provincial en el que los azulgranas seguirán luchando por permanecer en lo más alto de la tabla clasificatoria, ante un peligroso rival que busca salir de los puestos de descenso.

FICHA TÉCNICA

► ELDENSE: Vallejo, Toni Abad, Álex Martínez, Cris Montes, Ortuño (Iván Forte, 85), Saberón (Cristian López, 72), Carlos Hernández (José Antonio Pardo, 72), Miguel Núñez, Diego González, Clemente (Manu Nieto, 59) y Juanito (Fran Carnicer, 72).

► CORNELLÀ: Lucas Anacker, Gerard, Andreu Hernández, Eliseo (Nahuel, 83), Tavares (Folch, 83), Rubén Enri (Alfred Planas, 67), Gil Muntadas (Álex López, 59), Isaac Nana, Kike López (Pere, 59), Redru y Fullana.

► GOLES: 1-0, Min. 80: Cristian López. 2-0, Min. 94: Manu Nieto.

► ÁRBITRO: Abraham Domínguez Cervantes. T. Amarillas: a Carlos Hernández, Ortuño y Cristian López, del Eldense, y a Eliseo y Andreu Hernández, del Cornellà.

► ESTADIO: Nuevo Pepico Amat.