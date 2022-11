El hasta el sábado presidente de la Federación de Boxeo de Irán, Hossein Souri, y dos de los púgiles que habían viajado con él hasta La Nucía para participar en el Mundial Juvenil de Boxeo de la IBA (International Boxing Association), que desde el lunes 14 y hasta el próximo sábado 26 se está celebrando en esta localidad de la Marina Baixa, han aprovechado la salida para no regresar a su país.

Los tres deportistas, uno de ellos sobrino de Souri, son originarios de las regiones de Baluchistán y el Kurdistán, dos de los puntos más calientes del país especialmente castigados a raíz de las protestas que se están sucediendo desde el muerte de la joven kurda Masha Amini cuando se encontraba bajo custodia policial por llevar mal colocado el velo, prenda obligatoria para las mujeres en la República Islámica.

Fuentes de la organización del evento deportivo, que ha reunido a casi 600 boxeadores entre mujeres y hombres de 73 países , explicaron a este medio que Souri, de 48 años, comunicó en la mañana del sábado su dimisión como presidente de la Federación. Acto seguido se anunció la retirada de la competición del equipo iraní y a continuación se avisó desde la Embajada de Irán en Madrid que se iba a enviar un autobús para recoger al resto del equipo con la advertencia expresa de que «nadie podía hablar en nombre de Irán».

Aunque en el listado que desde la Federación de Boxeo iraní se envío a la española aparecen once nombres, incluido el del propio Souri, al final habrían viajado entre cinco y seis púgiles, todos ellos de alrededor de 18 años. Los que no han desertado ya se encuentran de vuelta en su país.

Souri, su sobrino Morteza Rigi, y un tercer deportista, Aryan Saed Panah, quien el día que tenía que haber competido no se presentó al pesaje, han aprovechado la salida para no regresar a su país sin que en estos momentos se sepa con certeza dónde se encuentran ni si han solicitado asilo político.

Lo que sí ha podido confirmar este medio es que ninguna petición en este sentido se ha cursado en Alicante, donde no existe constancia alguna de que los deportistas se hayan dirigido a alguna de la instancias habilitadas para hacerlo.

Sobre su paradero, tras dejar todos el hotel de Benidorm donde estaban alojados, tampoco se sabe mucho más. Aunque se especuló con la posibilidad de que hubieran podido volar desde Alicante hasta Suecia, donde al parecer reside un hermano de Souri, este medio ha confirmado que ninguno de los tres ha salido por el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ni con destino al país nórdico ni a ningún otro.

En su perfil de Instagram, Souri colgó hace dos días un extenso post en que anunciaba su intención de no regresar a Irán «para poder ser la voz de aquellos cuyas voces no son escuchadas por las autoridades», aludiendo expresamente a los habitantes de Sistán-Baluchistán , región de la que es originario y en la que, precisa, «docenas de personas inocentes han sido asesinadas».

El ya expresidente de la Federación iraní de Boxeo manifiesta su sufrimiento «por la gente de mi tierra que está luchando con muchas dificultades para alcanzar su viejas esperanzas y sueños. El doloroso pueblo de la hermosa Baluchistán que está sufriendo una doble crueldad e injusticia, y todo lo que oigamos y veamos sobre la opresión y la injusticia en Irán se hace allí y contra su gente repetidas veces».

También tiene palabras para aquellos que le tachen de traidor por su decisión de no volver. «Un traidor es aquel que ha empujado a la gente de su país a la pobreza a pesar de la existencia de incontables riquezas (...) un traidor es aquel que avergüenza a un padre de su hijo y aumenta la tasa de delincuencia. (...) aquel que habla de hostilidad con Occidente y envía a sus hijos allí para una vida mejor y con el dinero de la nación. (...) aquel que le dice a su gente que sea tolerante pero vive en la riqueza en un palacio y se ríe de todos nosotros en secreto. Un traidor es una persona que mata y ata luego dice que no fui yo».

Añade: "Ahora que comparto este mensaje con ustedes, anuncio que no he tenido ninguna propiedad ni propiedad material y conozco todos mis activos en amistad con mi patria y su gente. Siempre me he esforzado por trabajar sano. Mañana pueden decir que ganó y ganó, pero ni yo gano ni comí. A algunos de mis amigos, la Federación de Boxeo tiene deudas que van desde deuda material hasta deuda espiritual, pido perdón a los deudores espirituales y pido perdón a ellos, y para los deudores financieros de la Federación, definitivamente habrá Sé una manera de resolverlos. No tengo ni debo a nadie ninguna deuda financiera personal". Y concluye deseando «larga ida a Irán y a los iraníes».