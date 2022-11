En Estados Unidos, el puente de todos los puentes se celebra justo este fin de semana. Este jueves, como cada cuarto jueves de noviembre, es el día de Acción de Gracias, festivo nacional, con su consiguiente cena familiar alrededor del pavo y el ritual de dar las gracias por todas las cosas buenas de las que disfrutamos. Estando este año en Nueva York, créanme que tendré la performance completa, incluyendo el desfile mañanero que inaugura la jornada festiva y que, casualmente, pasa por mi puerta. Puesto que es fiesta y todo el mundo tiene puente, es tradición aprovechar el viernes para hacer las compras antes de Navidad, y muchísimos negocios ofrecen descuentos justo ese día. Lo conocen ustedes porque el fenómeno hace años que llegó a España: el famoso black Friday. Un viernes negro que, a pesar de las connotaciones negativas que la denominación pueda evocar, en realidad hace referencia al balance positivo de los comercios ese día, que consiguen salir de los números rojos gracias a las ventas de la jornada tras Acción de Gracias.

Volver a tener el saldo de la cuenta en números negros es entonces señal de salud financiera. Para los lucentinos, el black Friday coincide este año con uno de los días grandes del calendario de la LEB Oro: la visita de Movistar Estudiantes, uno de los principales nombres de la categoría. Llega a la cita en el Pedro Ferrándiz con un impresionante balance de seis victorias seguidas tras darle tremendo repaso a Alimerka Oviedo, que cuenta las jornadas por derrotas. Empatado con Andorra, Palencia y Lleida en lo alto de la tabla, Estudiantes no puede permitirse perder para no descolgarse de la lucha por el ascenso directo a la ACB. A dos victorias de los madrileños se sitúa nuestro Lucentum, que viene de perder contra Lleida y cuenta en su haber con cuatro triunfos y tres derrotas. El black Friday, para el que esperamos una de las mejores entradas de la temporada en el pabellón, es la ocasión perfecta para seguir manteniendo el balance en positivo y no caer en números rojos en las cuentas de la clasificación. Contamos con el debut en casa de la última incorporación del equipo, el montenegrino Nikola Rakocevic, que suma su talento al de McDonnell, Borovnjak o Blaylock. Les arropará una afición que quiere ver el carácter lucentino mostrado en Burgos, ese que nos permita regresar a los puestos de playoff gracias a una victoria en casa. Será pues un black Friday de baloncesto, una fiesta deportiva con la visita de Estudiantes que esperemos que no se convierta en un viernes negro.