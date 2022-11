Rafael Lozano (-48kg) no estará en la final de los Campeonatos Mundial de Boxeo Joven que se está disputando en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía, al caer en semifinales ante el filipino Ronel Suyom de la competición. El pugilista español será bronce, la primera medalla que consigue España en un Mundial de Boxeo Joven.

A pesar del apoyo del público que llenó el Pabellón Camilo Cano el púgil español Rafa Lozano cayó derrotado en semifinales ante el filipino Ronel Suyom. España se queda sin representantes en la ronda final de este Mundial Joven de Boxeo. Pero consigue medalla de bronce, ya que en boxeo hay dos bronces (3º y 4º) no hay cuarto puesto, los dos deportistas que caen en semifinales logran la medalla de bronce.

Aunque afectado y dolido por la derrota el púgil español valoraba de forma positiva el bronce conseguido en este Mundial. “Ha sido un combate bastante bueno, ha sido bastante parejo. La verdad es que yo me esperaba que me dieran como ganador pero han dado por ganador al boxeador filipino, pero no pasa nada a seguir y ya está. Hay que levantarse y pensar en París 2024, esto es un camino largo, hemos hecho historia con el bronce y a seguir haciendo historia en próximos torneos. Vamos a intentar llegar a los Juegos Olímpicos de París y dar el máximo” comentó Rafa Lozano, tras caer en semifinales

Tras el combate de Rafa Lozano, el presidente de la Federación Española de Boxeo Felipe Martínez hacía un balance positivo del equipo español en el primer mundial que se celebra en España, que ha participado con 16 boxeadores españoles (9 chicos y 7 chicas). “Hasta aquí ha llegado la aventura del equipo español, muy orgulloso de cada uno de los componentes de la selección española, que han dado la batalla. Hemos hecho historia ya no sólo por la organización del evento, que es la primera vez en la historia, sino por los resultados que hemos conseguido. 12 combates ganados en un mundial nunca se había conseguido y sobre todo la medalla de bronce de Rafael Lozano, que nos hemos quedado con el sabor agridulce tras rozar la final, lo ha luchado hasta el final y van a llegar resultado pronto” concluía Felipe Martínez, presidente Federación Española de Boxeo.

En esta jornada de semifinales Felipe Martínez, presidente de la Federación Española de Boxeo, hizo entrega a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, monolito centenario FEB que es una pequeña escultura de un boxeador descansando que la federación ha elaborado por su “centenario” y está entregando a todas las instituciones que apoyan al Boxeo Español.

“Dar las gracias a la Federación Española de Boxeo por este detalle y por confiar en La Nucía para celebrar este Mundial de Boxeo Joven en nuestras instalaciones. Una competición que está suponiendo una gran promoción a nivel mundial, donde han participado 800 deportistas de 17 y 18 años de 87 países. Está teniendo un gran seguimiento tanto en directo, como por streaming y generando un gran retorno económico en La Nucía y comarca. Lástima que no haya representantes españoles en las finales pero la FEB ha hecho historia con el bronce de Rafa Lozano, que pasa a ser un hecho histórico del boxeo español como este primer mundial que organiza España en su historia” concluyó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Primer Mundial en España

El Mundial Joven de Boxeo (IBA Youth Men’s & Women’s World Boxing Championships) se está desarrollando en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía, del 14 al 26 de noviembre. Se trata del primer mundial que alberga España en su historia. Esta competición se retransmite en directo en España a través de RTVE Play y Streaming IBA. Este IBA Youth Men’s & Women’s World Boxing Championships está organizado por la International Boxing Association y la Federación Española de Boxeo con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de La Nucía.

El combate de semifinales entre Rafael Lozano (España) y Ronel Suyom comenzó con igualdad de fuerzas, aunque el asiático demostró una gran rapidez y llegó con su derecha recta al cuerpo del español en los primeros momentos del asalto inicial. Lozano, sin embargo, equilibró las acciones pero, hacia el final de esos primeros tres minutos, una nueva derecha de Suyom derribó al andaluz, que se encontraba mal posicionado de piernas.

Esta acción, que otorgó el asalto al púgil filipino, obligó a que Lozano abandonara su táctica y se marchara al ataque en el segundo parcial, aunque fuera entrar en el juego que esperaba el rápido rival. La igualdad fue la nota predominante durante estos minutos, pero cuatro jueces volvieron a dar el asalto a Suyom, cuya derecha resultó decisiva para ello. En el tercero, y ya con la remontada casi imposible, el representante de Filipinas no dio opción a la sorpresa, controlando los ataques a la desesperada del español.

Semifinales

Del resto de los enfrentamientos de semifinales, entre los nombres propios, destacaron, en la competición femenina, dos deportistas europeas. En 50 kg, sobresalió la serbia Sara Cirkovic, actual Campeona de Europa, que se deshizo de la destacadísima representante de India, Tamanna. La mano izquierda de la balcánica fue un muro que frenó los continuos intentos de la asiática. Por su parte, la noruega Sunniva Hofstad (-75 kg) volvió a dar una exhibición en su combate frente a otra india, Muskan; la nórdica ha sorprendido en esta competición y ha mostrado que puede ser una de las estrellas de los próximos años.

En el cuadro masculino, Vanshaj, también de India, ganó el duelo de la jornada ante el estadounidense Dedrick Crocklem, después de sufrir el descuento de un punto y de que este igualara en el segundo capítulo un asalto inicial del asiático. Otro nombre propio del día fue el del superpesado (+92 kg) Enriko Itauma, que alcanzó la final al vencer por puntos al gigante heleno Styliano Roulias.

Finales: viernes y sábado

Este jueves es día de descanso en la competición y el viernes se disputará la primera ronda de finales (13), a partir de las 18.00 horas. El sábado, a la misma hora, llegarán los 12 duelos restantes que pongan el punto y final a la competición. Uzbekistán es el país que cuenta con mayor número de finalistas, con 8, seguido de India, con 7. Kazajistán, Ucrania e Inglaterra siguen a estos dos países con 4 mujeres u hombres todavía en liza.

Finales: por RTVE Play

En España se podrán seguir todos los combates de finales por RTVE Play.