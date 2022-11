El Intercity afronta este domingo al mediodía (12 horas, InSports TV) en Palma, ante el Atlético Baleares, un partido crucial marcado por la necesidad de los alicantinos de sumar los tres puntos para salir de la zona de descenso.

Con un proyecto enfocado a luchar por un nuevo ascenso de categoría, pocos imaginaban en el Intercity que, tres meses después de iniciarse el campeonato liguero, el equipo que entrena Gustavo Siviero iba a estar peleando por salvar la categoría, con siete partidos perdidos en doce jornadas y a once puntos de su objetivo inicial.

Gustavo Siviero, entrenador del Intercity, no dudó en reconocer con vistas al encuentro con el conjunto mallorquín que «nos urge ganar, somos responsables de la situación, pero los ánimos son buenos». «Queremos ser un equipo que compita a la altura de su nivel y de la categoría» para recordar que «la clasificación no me dice nada, aunque marca tendencia que quiere decir que competimos de una manera equivocada», añadió.

Para esta nueva cita liguera ante el Atlético Baleares, el Intercity recupera al guardameta Manu Herrera una vez recuperado de sus problemas físicos, pero sigue sin poder contar con los defensas Leo Ferroni e Iván Kecojevic, el primero tras una recaída en su lesión y el segundo por un proceso viral.

Con todo ello, el Intercity podría alinear a Manu Herrera; Guillem Jaime, Álvaro Pérez, Vadik Murria, Cristo; Miguel Marí, Undabarrena, Xemi Fernández; Pol Roigé, Cristian Herrera y Etxaniz.