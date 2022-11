El expresidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Vicente Muñoz Castelló, cobraba un salario bruto de 62.597 euros en su último año al frente de la entidad, según se puede comprobar en su declaración de la Renta. El exdirigente ha aportado este documento a INFORMACIÓN para desmontar las “mentiras” que se están vertiendo sobre él desde la FFCV, cuyos responsables afirmaron a este periódico que Salvador Gomar -actual presidente- tenía en sus dos primeros años un salario inferior a su antecesor en el cargo.

Según recogía este diario de fuentes oficiales de la FFCV, Gomar cobró en sus dos primeros años al frente de la Federación 112.000 y 120.000 euros, que eran “inferiores a lo que cobraba el anterior presidente”, aseguraron desde la FFCV. Vicente Muñoz ha recibido con “profunda tristeza” esta noticia y ha querido aclarar que “mi máximo sueldo cuando era presidente fue de algo más de 62.000 euros, nada que ver con lo que desde la Federación están diciendo”.

Muñoz entiende que “pretenden justificar lo injustificable” utilizándolo, pero “no estoy dispuesto a que me cuelguen este sanbenito, que es además absolutamente falso” y “se puede comprobar” -este diario dispone de una copia de su última declaración de la renta que así lo refleja-.

En 2018, Vicente Muñoz cobró 62.597,49 euros brutos y se le aplicaron unas retenciones de 14.397,39. “Mi salario mensual era de 2.960 euros el último año. Y empecé a cobrar en el año 2000, concretamente mi primer sueldo fue de 200.000 pesetas (1.200 euros actuales)”, afirma el exdirigente federativo, que accedió a su cargo en 1986 y que lo ejerció durante 14 años sin cobrar.

En esos casi tres lustros, Muñoz no tuvo un salario por ser presidente. Solo cobraba las dietas y los kilometrajes. “Y no todos. Por ejemplo, nunca cobré una peseta por ir de mi casa al trabajo, ni por ir a numerosos municipios cercanos a València, donde teníamos la sede”.

Fue en 1986 cuando un directivo de la Federación “dijo en una reunión que ya estaba bien de que el fútbol me costara dinero. Yo nunca pedí cobrar. Y me aprobaron, en enero o febrero de 2000, mi primer sueldo”.

Vicente Muñoz puede decir orgulloso que “le salí muy barato al fútbol valenciano. Incluso todos los transportes cercanos, a Alzira o Sagunto, no los cobraba. No me parecía que debía y así actué, por lo que no puedo consentir que ahora, pretendiendo justificar lo injustificable, digan estas mentiras sobre mí. Me jubilé en la Federación cobrando 2.960 euros limpios al mes, ese era mi salario”.

170.000 euros brutos para Gomar

El expresidente no quiere entrar en el debate sobre qué le parece el salario que Salvador Gomar cobra (casi 153.000 euros) o el que quiere proponer a la asamblea este próximo viernes (unos 170.000 euros brutos). “Yo ya me marché y no tengo nada que decir. Ahora bien, que a mí no me utilicen”, sentencia.

Como ya anunció este diario el pasado viernes, el presidente de la Federación, Salvador Gomar, pasará a cobrar 170.000 euros brutos anuales en 2023 si los asambleístas así lo aprueban en la próxima reunión. Así lo confirmaba la propia Federación a este periódico, asegurando que buena parte de este dinero proviene de una subvención de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que las territoriales pueden destinar a mejorar los salarios de sus directivos.

El incremento que Gomar solicita a la asamblea es de un 11% con respecto a sus emolumentos de este año, que han sido, siempre según aseguran las fuentes federativas, de casi 153.000 euros. Así viene reflejado, de hecho, en el portal de transparencia de la página web de la FFCV.