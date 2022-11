El Alicante SUP Open de la APP Tour se celebrará en la playa del Postiguet del 9 al 11 de diciembre. El APP World Tour (Association of Paddlesurf Professionals World Tour) ha convertido a la costa alicantina en su 5ª y penúltima parada de la temporada, que dará paso a la final en Jeddah, Arabia Saudita.

El evento deportivo recoge a lo largo de los tres días tanto pruebas deportivas como actividades para todo el mundo, independientemente de su nivel en el deporte. La competición resulta accesible para todos/as, las condiciones que ofrece la zona son perfectas para los participantes. Asimismo, la asociación organiza la APP Pool, una piscina gigante que proporcionará un punto de entrada para principiantes al deporte, así como espacio para realizar otras actividades como SUP Yoga y Pilates.

Por otro lado, el evento cuenta con una zona de ocio organizada por Solé Rototom Beach, que se trata de un punto en el que tanto riders como visitantes podrán disfrutar de la música y la cultura urbana, además de la cocina italiana y de una gran variedad de batidos y cócteles.

En esta zona el viernes 9 de diciembre la compañía de flamenco Pura Sangre abrirá la noche para luego dejar la pista de baile a los Djs de Urban Corner (Loca Fm Murcia) que volverán a sonorizar el festival también el sábado 10, día dedicado a la música y al arte urbano con el simposio artístico de los grafiteros Ikon, Best y Tom Rock.

El Club Deportivo Parres, organizador del World SUP Festival y la Gran Carrera del Mediterráneo SUP Race, ha conseguido traer por primera vez a España uno de los campeonatos de SUP Race más espectaculares de este ámbito deportivo a nivel internacional. El club dirigido por Daniel Parres ha mostrado su agradecimiento al impulso y apoyo ofrecido por el Patronato de Turismo Alicante City&Beach para llevar a cabo un evento de estas características.