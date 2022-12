El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), Salvador Gomar, ha esperado al momento de la celebración de la asamblea de la entidad -se está desarrollando ahora mismo- para hacer pública su defensa sobre las acusaciones de malversación, prevaricación y apropiación indebida que pesan sobre él e investiga la Fiscalía, según informaba esta semana la agencia Efe.

Gomar ha concedido una entrevista a INFORMACIÓN, en su redacción de Alicante, para asegurar que todas las acusaciones son falsas y forman parte de “una vendetta” de al menos dos exdirectivos de la FFCV, “Juan Serrano y Enrique Ortolá, porque los apartamos de la directiva para dar un aire de frescura a la entidad”. Según asegura el presidente, que realiza esta entrevista poco antes de la asamblea de la Federación, “lo más normal es que en la reunión de hoy se aprueben todos los puntos, como ha sucedido siempre en nuestra entidad”.

Su sueldo

Uno de los asuntos del orden del día es precisamente el que este diario anunció en primicia la pasada semana. El presidente solicitará la aprobación de un sueldo de 170.000 brutos anuales, 17.000 más de lo que actualmente cobra, pero casi 50.000 más de lo que empezó cobrando. Gomar explica la evolución de su salario: “En la primera asamblea de mi primera legislatura, en 2019, se aprobaba un salario de 112.000. Luego llegó una subvención de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para profesionalización y a finales de este mismo año se aprueba el aumento a los 153.000. Mi sueldo subió, sí, pero también las responsabilidades del presidente y el presupuesto de la entidad, que pasó de 5 a 13 millones de euros. Ahora, lo que proponemos es que la federación valenciana pague unos 70.000 euros de mi sueldo y los otros 100.000 serán a cargo de la subvención de la RFEF, como han hecho en otras territoriales. Al final, yo soy el responsable de la gestión de un patrimonio elevado que, por cierto, sigue siendo el mismo desde que entré, ya que el dinero en caja se mantiene y si cobro más es a través de la citada subvención, pero a la Federación le cuesto menos”.

Denuncias

Según Gomar, que asegura solo conocer las acusaciones por la Prensa, “las denuncias no tienen sentido. Parece mentira que personas que han estado en la directiva y en la comisión económica sean las que me estén denunciando, porque ellos siempre han conocido todo y saben que todo se ha aprobado en asamblea, directiva y comisión económica. Ahora todo se decide así y somos los segundos de todas las federaciones deportivas de España en Transparencia, cuando antes de entrar yo a la presidencia estábamos en el puesto 74. Ellos han estado presentes, pero hay otros testigos por lo que dentro de la intranquilidad que me da esta situación -a mí nunca me habían denunciado por nada y soy hombre de concordia-, todo está decidido por una comisión económica. Cualquier factura que se aprueba pasa por ella. Yo tengo la responsabilidad, es cierto, por eso ahora me proponen este salario. Además, nos sometemos cada año a auditorías externas. Este año, por cierto, sin salvedades”.

Gomar explica que “yo vivo de mi trabajo en la Federación. Entiendo que me pagan muy bien, pero no tengo ningún negocio paralelo y, al final, con la subvención de la Española, a la Valenciana le cuesto menos que antes”.

Preguntado en concreto sobre por qué dijo la FFCV que su antecesor ganaba más que Gomar, este destaca que “cuando Vicente Muñoz estaba cobraba como sueldo más de 60.000 euros, pero se destinaba más dinero a él a través de otros conceptos en los que no voy a entrar. A Vicente lo aprecio mucho y no voy a hablar mal de él. Fui su secretario cuatro años” (de 2015 a 2018, cuando se hizo con la presidencia).

Alcoyano-Hércules

Gomar no elude ningún tema. El asunto Alcoyano-Hércules… ¿Se podía haber beneficiado el club alicantino del descenso de su rival de no haber sido avalado? “Nunca, en absoluto. De hecho, ayer mismo hablé con el presidente del Hércules y no tiene ningún problema por las acusaciones vertidas, puesto que sabe que nunca fue posible. El Alcoyano cumplía con todos los requisitos económicos y había pagado a sus jugadores el año que subió a Primera RFEF, pero la Federación solicitaba también un papel de trámite en el que nos hiciéramos responsables de los tres años anteriores, en los que el equipo también había satisfecho todas sus deudas pero lo hizo después de plazo. Sin este papel, que no es exactamente un aval y por el que además solicitamos un “contra-aval”, el Alcoyano hubiera sido descendido una vez comenzada la competición, en el segundo partido, pero nadie habría subido para ocupar su plaza, se hubiera quedado un grupo impar”.

El presidente de la FFCV asegura que “nunca se ha beneficiado a un club más que a otro, para nosotros todos son iguales y lo que siempre haremos será luchar y apoyar a los clubes de la Comunidad Valenciana para que estén lo más arriba posible”. Añade Gomar además que “de haber beneficiado ahora al Alcoyano antes se hizo lo mismo con el Elda, el Castellón, el Ontinyent o el Elche. Hace años, digo, cuando yo no estaba. Esta actuación de ahora ha sido práctica normal para que los clubes sigan manteniendo su nivel, lo cual a la vez da un retorno económico a su ciudad”.

"Rubiales me llamó para animarme"

Gomar cuenta, según el presidente asegura, con el apoyo de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, que “me llamó para animarme desde Qatar, donde se encuentra con la selección española”. El dirigente valenciano se muestra orgulloso con su trabajo y destaca tres hitos de su primera legislatura. “En primer término, el Área Valenta, exclusivamente dedicada al fútbol femenino y que en 4 años ha conseguido incrementar un 75% las licencias femeninas, con 200 equipos más. También se ha triplicado la base del fútbol femenino, que es el pilar del futuro.

En segundo término, Gomar resalta que “hemos más que duplicado el presupuesto, pasando de unos 5 millones a 13, un logro del trabajo diario, de buscar recursos, de tener una imagen fie de la Federación, de ser segundos en el portal de Transparencia de las federaciones deportivas”.

Por último, el presidente habla de las mejoras en las competiciones, sobre todo de la creación de la Nostra Copa. “A nivel territorial ha revolucionado el fútbol regional de la Comunidad Valenciana, con la posibilidad del vencedor de participar en la fase previa de la Copa del Rey, como este año ha hecho l’Alcora”, expone, a la vez que destaca las competiciones de fútbol sala y la Liga Comunitat.

Para el futuro, “está entre nuestros proyectos la idea de tener una sede nueva de la Federación que disponga de su propia ciudad deportiva. La ubicaremos en un lugar intermedio, seguramente en Valencia”.