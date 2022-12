El HLA Alicante se olvida de competir (86-69)

El HLA Alicante decepcionó ante el Leyma Coruña en un encuentro en el que solo compitió durante seis minutos del tercer cuarto. No sirvió para nada la carga de moral que dio la victoria ante el Estudiantes en un duelo en el que nuevamente Blaylock y Borovnjak, las teóricas grandes referencias lucentinas, no dieron la talla. Ambos jugadores no están cumpliendo las expectativas en lo que va de temporada. La abultada derrota duele más en la medida en que el equipo casi llega a remontar 20 puntos de diferencia en seis minutos del tercer cuarto llegándose a situar en un 51-47 aprovechando el desconcierto local. Pero a partir de ahí se acabó el Lucentum, dejó de competir y el Coruña volvió a encontrar la inspiración para no ver peligrar su justa victoria. Encuentro para olvidar de un HLAque recibe el miércoles al Melilla en busca de enmendar cuanto antes esta mala imagen.

El HLA arrancó el encuentro con descaro con un sólido Gatell ante un rival que se fue calentando a medida que pasaban los minutos aprovechando las pérdidas lucentinas. El 16-10 no gustó a Monclova que detuvo el juego para tratar de corregir los descuidos en ataque. Los gallegos dominan más el juego interior y ponían en dificultades al Lucentum. No fue un buen primer cuarto para los alicantinos, espesos en ataque y acumulando pérdidas constantemente. El Coruña doblaba a su rival en el marcador (22-10) mientras el HLA no encontraba el camino hasta que Blaylock rompe el 11-0 de parcial para recuperar las constantes vitales. Un triple del Coruña en el último segundo finiquita un cuarto para olvidar, similar al de la pasada semana ante el Estudiantes (28-15) en el Pedro Ferrándiz. Luces del norte Las sensaciones mejoraron para el Lucentum en el arranque del segundo cuarto con un parcial de 0-5, pero la reacción fue breve. Nwogbo era una pesadilla con sus mates aprovechando la superioridad en el rebote y de nuevo el conjunto lucentino entra en problemas (36-20). El panorama se fue poniendo feo por momentos y el HLA no encontraba soluciones en ataque. Solo McDonnell mantenía el tipo de un equipo completamente roto. Con un rotundo 50-30 se llegó al descanso después de dos cuartos lamentables del Lucentum. Las referencias del conjunto alicantino no aparecían y el encuentro se fue poniendo cada vez más difícil. El HLA dio señales de vida en los primeros minutos del tercer cuarto pese a los reiterados fallos de Blaylock. Un parcial de 0-6 revive al Lucentum y el Coruña pide su primer tiempo muerto. El conjunto de Monclova resucita y traspasa las dudas a un Coruña con un 10-1 que vuelve a meter en el partido al HLA. Los lucentinos se ponen a solo cuatro puntos (51-47) tras una espectacular reacción y un parcial de 1-17. El Coruña cogió oxígeno tras su segundo tiempo muerto y de nuevo se alejó en el marcador con un letal Javi Vega en ataque. No fue un buen final de cuarto para el Lucentum que acabó dilapidando casi todo el buen trabajo de los primeros seis minutos (63-51). El HLA Alicante se mide con el Leyma Coruña con máxima carga de confianza No encontraba el Lucentum su camino en el último cuarto y con un parcial de 6-0 el Coruña se fue acercando a la victoria. Los alicantinos se sentían impotentes ante un rival muy superior en defensa y en ataque. Solo el carácter salvaba al Lucentum de una derrota más abultada todavía. Nada que hacer en un encuentro decepcionante del conjunto alicantino en el que solo compitió durante seis minutos del tercer cuarto en el que pudo soñar con la remontada. Pero no lo mereció.